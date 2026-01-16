Nova policlínica de Anápolis terá sete especialidades, núcleo de saúde da mulher e ambulatório

Governo Federal e Municipal e se uniram no projeto, que já tem previsão de entrega

Natália Sezil - 16 de janeiro de 2026

Ordem de serviço que torna oficial o início das obras da nova policlínica foi assinada durante cerimônia em Anápolis. (Foto: Geraldo Fleury)

Anápolis passará a contar com uma nova policlínica. O investimento, que chega à casa dos R$ 30 milhões, tem origem no Novo Programa de Aceleração (PAC), do Governo Federal. O local contará com sete especialidades.

As obras foram oficialmente apresentadas nesta sexta-feira (16), onde ficará a nova instalação, no bairro Adriana Parque, atendendo à população da região Norte da cidade por meio do Serviço Único de Saúde (SUS).

A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL), do diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Nilton Pereira Jr., do superintendente da pasta em Goiás, Lucas Vasconcellos; de deputados federais e estaduais, além de vereadores.

A estrutura da policlínica contará com sete consultórios especializados, posto de coleta laboratorial, sala de reabilitação, e sala de exames e endoscopia. Haverá postos de enfermagem, três locais para cirurgia, laboratório, além de várias especialidades.

Terapia ocupacional, estimulação precoce para crianças, audiometria, fonoaudiologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, procedimentos ortopédicos e gastroenterologia são algumas das que estarão disponíveis. Também haverá o núcleo de saúde da mulher, com ultrassom e mamografia.

Segundo Márcio, a área total chega a 6.185 m², sendo 3.213 m² de área construída. Somente a construção deve custar R$ 15 milhões – mas o Ministério da Saúde também investirá em alguns equipamentos, e fornecerá verba para que a Prefeitura custeie outros.

O Novo PAC compreende investimentos em seis estados brasileiros. Em Goiás, apenas Anápolis foi contemplada com uma policlínica. Nilton Pereira Jr. contou ao Portal 6 quais foram os critérios decisivos para isso.

“A policlínica é uma unidade de saúde de médio para grande porte, então um dos primeiros critérios são cidades acima de 100 e 150 mil habitantes, porque é um serviço de atendimento regional”. E detalhou: “além de Anápolis ser uma cidade grande, com 400 mil habitantes, é referência regional em média e alta complexidade para mais de 1 milhão de habitantes”.

O segundo critério seria a necessidade assistencial de mais serviços especializados, como os fornecidos na Santa Casa e no Hospital Evangélico Goiano. O vazio assistencial observado em Goiás também contribuiu.

“Além de tudo, [Anápolis] apresentou os projetos mínimos necessários. Tinha que ter o terreno de tamanho adequado, de propriedade da Prefeitura, além de outras documentações que o município apresentou”, finalizou o diretor de Programa da Secretaria Executiva.

A previsão divulgada é de que a policlínica seja entregue em aproximadamente 24 meses.

Rapidez do município

As documentações apontadas pelo representante do Ministério da Saúde também foram destacadas por Márcio Corrêa. Em discurso durante a cerimônia, o prefeito apontou que se deparou com um prazo curto para propor os projetos, mas que a questão foi prioritária para a gestão.

Ele relatou que, ao assumir a cidade, “tinha R$ 33 milhões em projetos e não tinha nada apresentado pela Prefeitura, nem a carta de intenção”. “Em 30 dias, os projetos foram compatibilizados, os de fundação foram realizados, em abril os R$ 33 milhões estavam aprovados”, afirmou.

Nesta sexta-feira, os representantes assinaram a ordem de serviço que torna oficial o início das obras.

Parceria necessária

O deputado federal Rubens Otoni (PT) ressaltou os investimentos do governo federal e ecoou a necessidade de parceria entre as escalas políticas.

“É a visão de atender com as políticas públicas independente de partido político, independente se é do lado de cá ou do lado de lá. Os critérios são técnicos e a preocupação é de atender a comunidade naquilo que é necessário.”

O parlamentar continuou: “aqui nós estamos falando em uma parceria do governo federal com a Prefeitura Municipal, em alto nível. E por isso os benefícios estão chegando. Essa policlínica é apenas um pouquinho do muito que o governo federal está fazendo pela nossa cidade.”

“Duas unidades básicas de saúde (UBS) já estão sendo construídas, uma no Jardim das Américas e a outra na Vila Esperança, temos um CAPS a ser construído lá no Samambaia”, afirmou. Também relembrou as verbas destinadas a duas creches e uma escola de tempo integral em Anápolis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!