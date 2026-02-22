Homem incendeia carro e ameaça atear fogo na casa da família após discussão familiar em Anápolis

Desentendimento teria começado após barulhos em frente à residência, onde também mora a mãe dos envolvidos

Da Redação - 22 de fevereiro de 2026

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre irmãos terminou com um veículo incendiado na noite deste sábado (21), na Vila Jaiara, em Anápolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após a informação de que um carro estava em chamas na Rua Marcel Roriz de Paiva. No local, o proprietário relatou que havia discutido momentos antes com o irmão, que estaria alterado.

O desentendimento teria começado após barulhos em frente à residência, onde também mora a mãe dos envolvidos, uma idosa de 84 anos que se recupera de um procedimento cirúrgico.

Após a discussão, o homem entrou em casa para dormir, mas pouco tempo depois percebeu um forte cheiro de fumaça.

Ao sair para verificar o que estava acontecendo, encontrou o próprio veículo em chamas.

Vizinhos ajudaram a conter o fogo com baldes de água até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o combate e o rescaldo.

Durante o atendimento, o suspeito apareceu no local visivelmente alterado e teria feito novas ameaças, afirmando que poderia colocar fogo na residência em outra ocasião.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde foi deliberado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelo crime de dano.

Câmeras de segurança da região registraram toda a ação e as imagens devem ser analisadas durante a investigação da Polícia Civil (PC).

