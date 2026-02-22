Morador em situação de rua é preso após confessar ter furtado agência da Caixa Econômica em Goiânia

Câmeras de segurança permitiram identificar o suspeito, que ainda saiu do estabelecimento usando a roupa deixada por uma funcionária

Natália Sezil - 22 de fevereiro de 2026

Agência da Caixa Econômica Federal foi furtada em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um morador em situação de rua, de 36 anos, foi preso após invadir uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), furtar vários itens e fugir na tarde deste domingo (22), no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Os vigilantes do estabelecimento e a Polícia Militar (PM) foram mobilizados após soar o alarme de intrusão. Ao entrarem, eles constataram que dois extintores haviam sido jogados em frente às portas giratórias e que alguns aparelhos estariam em falta.

Com a agência revirada, foi possível notar que pelo menos um computador, dois adaptadores e uma mochila teriam sido levados pelo suspeito. A ação foi confirmada pelas imagens de câmeras de segurança, que indicaram que ele havia entrado danificando a porta.

Com o vídeo, foi possível perceber que outros itens também tinham sido furtados. Entre eles, diversos objetos de pequeno porte, como um calendário, um porta-canetas, uma régua, canetas, grampeador, um cabo de monitor, cartões de identificação, um vaso de planta e até uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo os registros, o suspeito teria deixado o local usando uma bermuda preta, meias e um blazer – supostamente pertencente a uma das funcionárias.

Diante do ocorrido, equipes do CPU e da Força Tática iniciaram diligências para localizar o homem. Encontrado, ele confessou o crime e disse ter deixado os objetos na Praça Boa Ventura, no mesmo setor.

Com a mochila também em posse dos militares, o suspeito foi preso e levado à Polícia Federal (PF), que ficou responsável pelas demais providências cabíveis.

