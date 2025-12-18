Passageira chama a polícia após motorista de aplicativo cancelar corrida por causa de atraso em Goiânia

Carro já estava sendo ocupado por uma das pessoas, que teria batido a porta ao descer. Briga incluiu xingamentos, tapas e gritaria

Natália Sezil - 18 de dezembro de 2025

Confusão entre motorista de aplicativo e passageiros foi filmada. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter uma confusão que se instaurou após um motorista de aplicativo escolher cancelar uma corrida por conta do atraso dos passageiros, na manhã desta quinta-feira (18), em Goiânia.

A briga aconteceu no Setor Leste Vila Nova, foi filmada por uma das envolvidas e incluiu gritaria, supostos tapas e xingamentos.

Segundo o motorista, ele se deslocou até o local marcado no aplicativo e passou a esperar. Um dos passageiros chegou a embarcar, mas as outras duas teriam demorado.

O profissional alegou que, passado o prazo de três minutos – definido pela plataforma como tempo máximo de espera para o embarque – cancelou a corrida e pediu que o idoso, de 63 anos, descesse do carro sem bater a porta.

Na versão do condutor, o passageiro “reagiu de forma alterada”, dizendo que “queria ver qual homem o tiraria de dentro do veículo”.

Ele só teria descido quando chegaram a esposa, de 46 anos, e a enteada, de 30 – batendo a porta com força e chutando o automóvel.

A mulher mais nova registrou a confusão que se seguiu depois disso. O vídeo mostra quando o motorista de aplicativo diz que o outro homem “está errado e quer ficar falando merda”, ao que o idoso responde: “Tô errado não, você que tem que ter paciência. Se não sabe mexer com gente, não pode trabalhar com gente”.

O profissional também começa a filmar, enquanto dizem um ao outro que são sem educação. As imagens exibem quando uma das mulheres tenta tampar a câmera do motorista, que afasta o braço dela com um tapa. Em seguida, ela encosta nele, enquanto a filha o xinga.

Ele chega a desafiá-la a bater nele, enquanto a mais nova diz à mãe que “vai encostar, não, mãe. Pode deixar, um verme desse aqui não vale a pena”.

Diante da equipe policial, os envolvidos optaram por não seguir com a representação criminal naquele momento. Eles ainda podem registrar o caso formalmente na delegacia, como injúria, dano e vias de fato, em até seis meses.

VÍDEO 💪 Passageira chama a polícia após motorista de aplicativo cancelar corrida por causa de atraso em Goiânia pic.twitter.com/txyI9RyzxT — Portal 6 (@portal6noticias) December 18, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!