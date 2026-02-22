Motorista bêbado e sem CNH tomba caminhonete após perder controle da direção e bater, em Anápolis

Homem se recusou a passar pelo teste do bafômetro e acabou na delegacia

Motorista perdeu o controle, bateu em carro estacionado e tombou caminhonete.
Motorista perdeu o controle, bateu em carro estacionado e tombou caminhonete. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista, de 53 anos, perdeu o controle da direção, bateu em um carro estacionado e tombou uma caminhonete na tarde deste domingo (22), em Anápolis.

O condutor da L200 Triton passava pelo Conjunto Mirage, transitando no sentido Jaiara, quando tentou virar à direita. Ao fazer isso, ele perdeu o controle, subiu no canteiro central e colidiu com um Chevrolet Corsa que estava próximo à esquina.

O veículo atingido teve as duas portas do lado esquerdo danificadas, assim como a parte inferior do lado direito, que foi parar em cima do meio-fio. O proprietário escapou porque tentava fazer uma compra no comércio ao lado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, constatou que o motorista da caminhonete não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele também apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e odor etílico. Apesar disso, e mesmo com o próprio veículo tombado na via, o homem se recusou a passar pelo teste do bafômetro.

Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que constatou que não era necessário encaminhá-lo ao hospital. Depois, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), para fazer um exame de constatação de embriaguez.

Diante do ocorrido, o condutor foi levado, então, à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) deliberou pela abertura de uma Verificação de Procedência de Informações (VPI). A corporação fica responsável pelas próximas medidas cabíveis.

