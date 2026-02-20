PRF emite alerta oficial para motoristas de todo o país com CNH ativa

Autoridades reforçam cuidados e alertam que comunicação aparentemente oficial exige atenção redobrada dos cidadãos

20 de fevereiro de 2026

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um alerta nacional direcionado a motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ativa após identificar a continuidade de um golpe que utiliza o nome da corporação para aplicar fraudes financeiras.

Segundo a instituição, o esquema foi detectado no ano passado, mas segue ativo em 2026, aproveitando a digitalização crescente dos serviços públicos para atingir condutores em diferentes estados.

De acordo com a PRF, os criminosos enviam mensagens por e-mail, SMS e aplicativos de comunicação se passando pela autoridade de trânsito.

Os textos informam supostas multas em aberto e ameaçam a suspensão da CNH caso o pagamento não seja efetuado.

As comunicações fraudulentas apresentam aparência institucional, muitas vezes contendo dados pessoais reais, como nome completo, número do documento e valores supostamente devidos, informações que podem ter sido obtidas por meio de vazamentos de dados ou engenharia social.

Os boletos encaminhados nas mensagens direcionam os pagamentos para contas bancárias de terceiros, sem qualquer vínculo com órgãos oficiais. A corporação reforça que não envia boletos nem notificações de multa por meios digitais.

Conforme o procedimento previsto no Código de Trânsito Brasileiro, as autuações são remetidas exclusivamente pelos Correios ao endereço cadastrado junto à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

A verificação de infrações também pode ser feita diretamente nos portais oficiais dos Detrans estaduais ou pelo sistema da própria Senatran.

O aumento desse tipo de crime está relacionado à ampliação dos serviços eletrônicos e ao uso intensivo de dados pessoais na internet.

Relatórios da Federação Brasileira de Bancos indicam que golpes envolvendo boletos falsos e phishing seguem entre as fraudes mais recorrentes no país.

A estratégia dos criminosos explora o senso de urgência e o medo de sanções administrativas para induzir o pagamento imediato.

A PRF orienta que motoristas desconfiem de mensagens que solicitem dados pessoais ou bancários, evitem clicar em links desconhecidos e confirmem a autenticidade de qualquer cobrança antes de realizar pagamentos.

Em caso de dúvida, a recomendação é procurar os canais oficiais da corporação ou registrar ocorrência.

O alerta reforça a importância da educação digital e da checagem de informações como medidas essenciais para reduzir prejuízos financeiros e evitar a disseminação de fraudes no ambiente virtual.

