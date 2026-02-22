Motorista morre após bater caminhonete em poste e sofrer descarga elétrica em Rio Verde
Estrutura quebrou, caiu sobre veículo e motorista sofreu uma forte descarga elétrica ao tentar sair do carro
Um homem, de 44 anos, morreu na madrugada deste domingo (22) após um grave acidente na zona rural de Rio Verde.
Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima saiu da própria propriedade por volta das 2h30 e seguia por uma estrada vicinal, sentido GO-175, quando perdeu o controle da caminhonete e colidiu contra um poste de energia elétrica.
Com o impacto, a estrutura quebrou e caiu sobre o veículo. Ao tentar deixar a caminhonete, o motorista acabou tocando em um dos fios que ainda estava energizado e sofreu uma forte descarga elétrica.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.
O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência, assim como técnicos da concessionária de energia, que precisaram desligar a rede elétrica da região para garantir a segurança durante os trabalhos.
A perícia esteve na área para realizar os levantamentos necessários, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
