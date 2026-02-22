Motorista morre após bater caminhonete em poste e sofrer descarga elétrica em Rio Verde

Estrutura quebrou, caiu sobre veículo e motorista sofreu uma forte descarga elétrica ao tentar sair do carro

Portal 6 Da Redação -
Motorista morre após bater caminhonete em poste e sofrer descarga elétrica em Rio Verde
Equipes do Samu foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 44 anos, morreu na madrugada deste domingo (22) após um grave acidente na zona rural de Rio Verde.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima saiu da própria propriedade por volta das 2h30 e seguia por uma estrada vicinal, sentido GO-175, quando perdeu o controle da caminhonete e colidiu contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, a estrutura quebrou e caiu sobre o veículo. Ao tentar deixar a caminhonete, o motorista acabou tocando em um dos fios que ainda estava energizado e sofreu uma forte descarga elétrica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência, assim como técnicos da concessionária de energia, que precisaram desligar a rede elétrica da região para garantir a segurança durante os trabalhos.

A perícia esteve na área para realizar os levantamentos necessários, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

