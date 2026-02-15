Motorista bêbado e sem CNH causa acidente e foge sem prestar socorro, em Anápolis

Bafômetro indicou o triplo do que já seria considerado crime de trânsito

Natália Sezil - 15 de fevereiro de 2026

Motorista que causou acidente abandonou o próprio carro e fugiu sem prestar socorro. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 36 anos, resolveu sair correndo após derrubar um motociclista enquanto dirigia bêbado no final da tarde deste domingo (15). O caso aconteceu na Avenida Fernando Costa, importante via da Vila Jaiara, no Norte de Anápolis.

O homem apresentava fortes sinais de embriaguez, como cheiro de álcool e olhos avermelhados. A vítima estava parada no semáforo quando foi atingida, sendo derrubada no chão.

Notando o impacto, o suspeito abandonou o carro, modelo Citroën Picasso, e fugiu a pé. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) ainda no mesmo bairro.

As autoridades constataram, ainda, que a documentação do veículo estaria atrasada. Por isso, o automóvel foi removido ao pátio.

O Corpo de Bombeiros acabou sendo acionado para prestar socorro à vítima, de 21 anos, que sofreu escoriações pelo corpo e apresentava dores na cabeça, nas costas e na perna direita.

Em seguida, o suspeito foi levado até a sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde passou pelo teste do bafômetro. O aparelho indicou o índice de 1,07 mg de álcool por litro de ar expelido, o que corresponde a mais que o triplo do que já é considerado crime de trânsito (0,34 mg/L).

O motorista foi autuado por embriaguez ao volante e conduzido até a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição das autoridades competentes, responsáveis pelas próximas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!