Motorista bêbado e sem CNH causa acidente e foge sem prestar socorro, em Anápolis
Bafômetro indicou o triplo do que já seria considerado crime de trânsito
Um motorista, de 36 anos, resolveu sair correndo após derrubar um motociclista enquanto dirigia bêbado no final da tarde deste domingo (15). O caso aconteceu na Avenida Fernando Costa, importante via da Vila Jaiara, no Norte de Anápolis.
O homem apresentava fortes sinais de embriaguez, como cheiro de álcool e olhos avermelhados. A vítima estava parada no semáforo quando foi atingida, sendo derrubada no chão.
Notando o impacto, o suspeito abandonou o carro, modelo Citroën Picasso, e fugiu a pé. Ele foi localizado pela Polícia Militar (PM) ainda no mesmo bairro.
As autoridades constataram, ainda, que a documentação do veículo estaria atrasada. Por isso, o automóvel foi removido ao pátio.
O Corpo de Bombeiros acabou sendo acionado para prestar socorro à vítima, de 21 anos, que sofreu escoriações pelo corpo e apresentava dores na cabeça, nas costas e na perna direita.
Em seguida, o suspeito foi levado até a sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde passou pelo teste do bafômetro. O aparelho indicou o índice de 1,07 mg de álcool por litro de ar expelido, o que corresponde a mais que o triplo do que já é considerado crime de trânsito (0,34 mg/L).
O motorista foi autuado por embriaguez ao volante e conduzido até a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição das autoridades competentes, responsáveis pelas próximas medidas cabíveis.
