Semana começa com alerta de tempestades em Goiás; veja previsão do tempo

Chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios em pelo menos metade das cidades goianas

Natália Sezil - 22 de fevereiro de 2026

Tempestades podem atingir várias cidades goianas. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Goianos podem preparar o guarda-chuva: esta segunda-feira (23) começa com alerta de tempestades para 161 das 246 cidades do estado. O cenário pode vir, ainda, acompanhado de rajadas de vento moderadas ou fortes, e raios.

O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que aponta que o aumento da umidade, combinado ao calor, favorece a formação de áreas de instabilidade. As chuvas podem alcançar de 30mm a 40mm por hora, ou mais de 60mm por dia.

Segundo o órgão, o cuidado deve ser redobrado a partir de quinta-feira (26), quando o avanço de uma nova frente fria pode intensificar a ocorrência de chuvas volumosas em várias regiões do estado.

No início da semana, o Leste goiano deve ser o mais afetado, com previsão de 55mm de chuva. O Norte e o Sudoeste aparecem logo atrás, com expectativa de 50mm de precipitação.

Regiões Oeste, Central e Sul podem esperar índice de 45mm. As temperaturas mínimas ficam entre 17°C e 22°C, enquanto as máximas alcançam 33°C.

De acordo com o Climatempo, Goiânia tem 89% de chances de chuva nesta segunda-feira. O “pé d’água” começa logo cedo, às 04h, e se estende até às 19h. As tempestades são mais fortes das 14h às 16h.

Em Aparecida de Goiânia, há 88% de chance de chover rápido durante o dia e à noite. A previsão do tempo também pede mais atenção das 14h às 16h, mas espera-se precipitação das 04h às 07h e das 10h às 21h.

Para Anápolis, a meteorologia indica 91% de chances. A chuva é mais forte que nas duas cidades anteriores, caindo das 05h às 21h e se intensificando entre 12h e 17h.

Rio Verde, por fim, enfrenta, também, 91% de chances de precipitação. Dentre os quatro, é o município que mais precisa se preparar. As tempestades persistem ao longo de todo o dia e noite.

Veja as cidades sob risco de tempestades:

A lista inclui Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreúna, Adelândia, Água Fria de Goiás, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Aloândia, Alto Paraíso de Goiás, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Aragoiânia, Arenópolis, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Britânia.

Além disso, Buriti Alegre, Buriti de Goiás, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campo Alegre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Castelândia, Caturaí, Cezarina, Chapadão do Céu, Cocalzinho de Goiás, Córrego do Ouro, Cristalina, Cristianópolis, Cromínia, Cumari, Damolândia, Davinópolis, Diorama, Doverlândia, Edealina, Edéia, Fazenda Nova, Firminópolis, Gameleira de Goiás.

Também podem ficar atentas Goianápolis, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Guaraíta, Heitoraí, Hidrolândia, Inaciolândia, Indiara, Inhumas, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapuranga, Itarumã, Itauçu, Itumbiara, Ivolândia, Jandaia, Jaraguá, Jataí, Jaupaci, Jesúpolis, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Leopoldo de Bulhões, Mairipotaba, Maurilândia, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás.

Ainda, as cidades de Montividiu, Morrinhos, Mossâmedes, Mundo Novo, Nazário, Nerópolis, Nova Crixás, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Planalto, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Ouvidor, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Panamá, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pires do Rio, Planaltina, Pontalina, Porteirão, Portelândia, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Verde, Sanclerlândia.

Por fim, podem ter tempestades Santa Bárbara de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio da Barra, Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Francisco de Goiás, São João D’aliança, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Taquaral de Goiás, Terezópolis de Goiás, Três Ranchos, Trindade, Turvânia, Turvelândia, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Vila Boa.

