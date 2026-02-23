Colocar uma colher na janela: por que é recomendado e para que serve

Truque simples usa um princípio físico para reduzir a condensação e ajudar no controle da umidade dentro de casa

Gabriel Dias - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/David Shayani)

Você acorda e encontra o vidro da janela coberto de gotículas de água. O parapeito está úmido, o cheiro no ambiente não é dos melhores e, com o tempo, surgem manchas escuras nos cantos.

A umidade interna é um problema silencioso — e mais comum do que parece, especialmente em casas com pouca ventilação ou localizadas em regiões úmidas.

Entre as soluções improvisadas que circulam nas redes sociais, uma chama a atenção pela simplicidade: colocar uma colher de metal na moldura da janela. À primeira vista, parece estranho. Mas há uma explicação física por trás do truque.

O procedimento é direto. Basta posicionar uma colher de metal — de preferência de aço inoxidável — na moldura da janela, com a parte côncava voltada para fora e o cabo direcionado para dentro.

A ideia é simples: fazer com que a colher fique mais fria do que o vidro da janela.

Quando o ar quente e úmido de dentro da casa encosta em uma superfície fria, a umidade que está no ar se transforma em pequenas gotas de água — é isso que acontece quando o vidro “fica molhado”.

Como o metal conduz melhor o frio do que o vidro, a colher esfria mais rápido e acaba virando o primeiro lugar onde essas gotinhas se formam. Assim, parte da água que iria se espalhar pelo vidro se concentra na colher, ajudando a reduzir o acúmulo de umidade na janela.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!