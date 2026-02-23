Novo benefício liberado para quem tem 60 anos ou mais

Muita gente completa 60 anos e continua perdendo vantagens por falta de cadastro atualizado, e em 2026 o acesso ficou mais simples para quem coloca a documentação em dia

Layne Brito - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Completar 60 anos muda muita coisa na rotina, mas nem todo mundo percebe de imediato que também pode mudar no bolso. Em 2026, o que tem animado idosos e familiares é a facilidade maior para acessar benefícios que dependem de comprovação e, principalmente, de organização documental.

Na prática, o “novo” para muita gente é conseguir destravar vantagens que antes ficavam pelo caminho por falta de informação ou por burocracia.

O ponto de partida para esse acesso é a Carteira da Pessoa Idosa, um documento voltado para quem tem 60 anos ou mais e atende a critérios de renda.

Ela ajuda a comprovar a situação do idoso de forma padronizada e evita que a pessoa precise apresentar os mesmos documentos repetidas vezes em diferentes solicitações.

Para conseguir a carteira, o passo mais importante é estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Mudança de endereço, alteração na renda ou na composição familiar precisam estar corretamente registradas. Com os dados organizados, o processo de emissão se torna mais rápido e reduz o risco de negativas.

Mas afinal, quais benefícios a Carteira da Pessoa Idosa garante?

O principal está ligado ao transporte interestadual: o documento assegura direito a vagas gratuitas em ônibus, trens ou embarcações que realizam viagens entre estados, desde que o idoso atenda aos critérios exigidos.

Caso as vagas gratuitas já estejam ocupadas, é garantido desconto no valor da passagem.

Além disso, a carteira serve como instrumento de comprovação para facilitar o acesso a outros direitos previstos para quem tem 60 anos ou mais, como prioridade em atendimentos e participação em programas sociais específicos.

A recomendação para quem já completou essa idade é simples: conferir o cadastro, manter os dados atualizados e solicitar o documento no município.

Com organização, o benefício deixa de ser apenas informação e passa a fazer diferença real na rotina.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!