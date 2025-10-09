Goiás ganhará Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa

Iniciativa visa implementar sistema de visitas preventivas e fiscalização de medidas protetivas

Danilo Boaventura - 09 de outubro de 2025

Fachada da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Foto: Divulgação)

A criação da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa pela Polícia Militar de Goiás é uma resposta necessária e tardia a uma violência muitas vezes silenciosa.

A iniciativa, que está nos ajustes finais na Secretaria de Segurança Pública, visa ir além do simples atendimento de ocorrências, implementando um sistema de visitas preventivas e fiscalização de medidas protetivas, semelhante ao que já existe para mulheres vítimas de violência doméstica.

