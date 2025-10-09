Goiás ganhará Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa

A criação da Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa pela Polícia Militar de Goiás é uma resposta necessária e tardia a uma violência muitas vezes silenciosa.
A iniciativa, que está nos ajustes finais na Secretaria de Segurança Pública, visa ir além do simples atendimento de ocorrências, implementando um sistema de visitas preventivas e fiscalização de medidas protetivas, semelhante ao que já existe para mulheres vítimas de violência doméstica.
Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.
Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.