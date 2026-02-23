Supermercados fechados aos domingos: entenda o que muda a partir de 1º de março

Acordo estadual determina fechamento no Espírito Santo, enquanto norma federal não altera funcionamento aos domingos no restante do país

Isabella Victória - 23 de fevereiro de 2026

A rotina de compras vai mudar em parte do país a partir de 1º de março.

Consumidores que costumam deixar o supermercado para o domingo precisarão se reorganizar — pelo menos em um estado brasileiro.

No Espírito Santo, supermercados deixarão de funcionar aos domingos por força de um acordo firmado entre a Federação do Comércio do estado (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários.

Essa medida vale exclusivamente para o território capixaba e não se aplica ao restante do Brasil.

A mudança começa já no primeiro dia de março e seguirá até 31 de outubro.

O que muda no Espírito Santo

A regra estabelece que supermercados, atacarejos, minimercados, mercearias e lojas de material de construção com funcionários registrados deverão manter as portas fechadas aos domingos.

No entanto, há exceções.

Padarias, açougues e estabelecimentos localizados em shoppings centers continuarão funcionando normalmente.

Além disso, pequenas vendas administradas apenas por membros da família, sem empregados registrados, também poderão abrir.

Portanto, a decisão não representa um fechamento generalizado de todo o comércio, mas sim uma restrição específica ao setor supermercadista e de construção com trabalhadores contratados formalmente.

E no restante do Brasil?

A mudança no Espírito Santo gerou dúvidas em outras regiões do país, especialmente porque o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também anunciou alterações com vigência a partir de 1º de março de 2026.

No entanto, a regra federal trata exclusivamente do trabalho em feriados — e não dos domingos.

Segundo o ministro Luiz Marinho, a portaria que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados foi prorrogada para março de 2026, com o objetivo de permitir mais tempo para negociação entre sindicatos e empresas.

O que diz a norma nacional

No cenário nacional, o foco está nos feriados.

A nova diretriz determina que o trabalho nesses dias depende de autorização prevista em convenção coletiva.

Ou seja, o comércio poderá abrir em feriados somente se houver acordo formal entre empregadores e representantes dos trabalhadores.

Já os domingos continuam liberados conforme a legislação vigente em cada estado ou município, sem imposição de fechamento nacional.

A medida busca, segundo o governo, garantir segurança jurídica e fortalecer o diálogo entre patrões e empregados, respeitando a Lei nº 10.101/2000.

Resumo da mudança

Espírito Santo: supermercados e lojas de construção com funcionários não abrem aos domingos até 31 de outubro.

supermercados e lojas de construção com funcionários não abrem aos domingos até 31 de outubro. Brasil: regra federal trata apenas do trabalho em feriados, não interfere no funcionamento dominical.

Assim, a partir de 1º de março, a principal alteração prática ocorre apenas no Espírito Santo.

Nos demais estados, supermercados seguem abrindo aos domingos conforme acordos locais e legislação já existente.

