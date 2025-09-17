A história curiosa dos carrinhos de supermercado que quase ninguém conhece

No começo, a novidade não foi bem aceita, mas, no final das contas, revolucionou a indústria

Pedro Ribeiro - 17 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando pensamos em supermercado, logo vem à mente a imagem dos corredores cheios de produtos e dos carrinhos que usamos para levar as compras.

Mas você já parou para pensar de onde surgiu essa ideia?

A história dos carrinhos de supermercado é mais curiosa do que parece e quase ninguém conhece os detalhes. Ela mistura criatividade, resistência do público e uma revolução no jeito de consumir.

Os carrinhos de supermercado foram criados em 1937, nos Estados Unidos, por Sylvan Goldman, dono de uma rede de mercados em Oklahoma. Ele percebeu que muitos clientes compravam menos porque ficavam cansados de carregar as cestas. A solução foi simples: colocar uma cesta sobre uma estrutura com rodas. Assim nascia o carrinho de compras, que rapidamente mudaria a experiência dentro das lojas.

Resistência dos clientes

No começo, a novidade não foi bem aceita. Muitas mulheres achavam que o carrinho parecia um carrinho de bebê e não queriam usá-lo. Já os homens pensavam que era sinal de fraqueza precisar de ajuda para carregar as compras. Para quebrar essa resistência, o supermercado contratou pessoas para andar pelos corredores empurrando os carrinhos, dando o exemplo e estimulando os clientes a imitarem. Aos poucos, o hábito pegou.

O impacto no consumo

Com os carrinhos, os consumidores passaram a comprar mais produtos de uma só vez. Isso aumentou o faturamento dos supermercados e mudou completamente o varejo. De repente, as lojas podiam planejar espaços maiores, oferecer mais variedade e estimular a ideia de “encher o carrinho”. Esse detalhe aparentemente simples transformou o supermercado em um modelo de consumo em massa.

Evoluções ao longo do tempo

Desde a primeira versão, os carrinhos de supermercado passaram por várias mudanças. Ganharam assento para crianças, modelos menores para compras rápidas e até versões inteligentes, que se conectam com aplicativos e ajudam a calcular os gastos em tempo real. O objetivo continua o mesmo: facilitar a vida do cliente e aumentar a eficiência das lojas.

Curiosidades que pouca gente sabe

O primeiro carrinho de supermercado parecia duas cadeiras dobráveis com uma cesta em cima.

Alguns países já testam carrinhos com sensores que evitam filas, cobrando as compras diretamente no aplicativo.

No Brasil, os carrinhos se popularizaram a partir dos anos 1950, acompanhando a expansão dos grandes mercados.

