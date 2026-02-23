Suspeito de assediar passageira em ônibus interestadual é detido em Anápolis

Motorista do veículo parou em posto da PRF para relatar o ocorrido e garantir que medidas fossem tomadas

Augusto Araújo - 23 de fevereiro de 2026

Suspeito foi detido pela PRF e encaminhado a delegacia da Polícia Civil em Anápolis (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de domingo (22), após ser denunciado por importunação sexual dentro de um ônibus interestadual na BR-060, em Anápolis.

De acordo com a PRF, o motorista do coletivo procurou a unidade operacional da corporação por volta das 14h30, para relatar a situação envolvendo passageiros do veículo.

Segundo a denúncia, um homem que estava sentado ao lado de uma mulher teria tocado as pernas dela sem consentimento. A passageira afirmou que pediu para que ele parasse, mas o suspeito teria insistido na conduta.

Diante do constrangimento, a mulher deixou o assento e comunicou o fato ao motorista. Um terceiro passageiro, que estava sentado logo atrás, confirmou aos policiais que percebeu a situação e a reação da vítima.

Após colher os relatos iniciais, a equipe da PRF encaminhou o suspeito, a vítima e a testemunha à Delegacia da Polícia Civil em Anápolis, onde o caso foi registrado como importunação sexual e foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A PRF orienta que situações de crime dentro de veículos de transporte coletivo sejam comunicadas imediatamente ao motorista ou às forças de segurança, para possibilitar a intervenção rápida das autoridades.

