Suspeito de assediar passageira em ônibus interestadual é detido em Anápolis
Motorista do veículo parou em posto da PRF para relatar o ocorrido e garantir que medidas fossem tomadas
Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de domingo (22), após ser denunciado por importunação sexual dentro de um ônibus interestadual na BR-060, em Anápolis.
De acordo com a PRF, o motorista do coletivo procurou a unidade operacional da corporação por volta das 14h30, para relatar a situação envolvendo passageiros do veículo.
Segundo a denúncia, um homem que estava sentado ao lado de uma mulher teria tocado as pernas dela sem consentimento. A passageira afirmou que pediu para que ele parasse, mas o suspeito teria insistido na conduta.
Diante do constrangimento, a mulher deixou o assento e comunicou o fato ao motorista. Um terceiro passageiro, que estava sentado logo atrás, confirmou aos policiais que percebeu a situação e a reação da vítima.
Após colher os relatos iniciais, a equipe da PRF encaminhou o suspeito, a vítima e a testemunha à Delegacia da Polícia Civil em Anápolis, onde o caso foi registrado como importunação sexual e foram adotadas as medidas legais cabíveis.
A PRF orienta que situações de crime dentro de veículos de transporte coletivo sejam comunicadas imediatamente ao motorista ou às forças de segurança, para possibilitar a intervenção rápida das autoridades.
