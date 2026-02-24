Justiça condena frigorífico de Goiânia a pagar R$ 130 mil por cartaz “petista aqui não é bem-vindo”

Juiz afastou a tese de liberdade de expressão apresentada pela defesa, pontuando que o direito à manifestação não é ilimitado

Frigorífico viralizou por usar propaganda contra petistas. (Foto: reprodução)
A Justiça de Goiás condenou a Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda. ao pagamento de R$ 130 mil após o estabelecimento expor o cartaz “Petista aqui não é bem-vindo” e divulgar mensagens em redes sociais restringindo atendimento por posicionamento político. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (23), pela 23ª Vara Cível de Goiânia.

O caso teve início em setembro do ano passado, quando a empresa fixou a mensagem destacando não aceitar eleitores do PT no estabelecimento.

Diante da repercussão, o Ministério Público de Goiás (MPGO) ingressou com ação civil pública e pediu a retirada imediata das mensagens, além da proibição de novas manifestações semelhantes.

Porém, mesmo após ordem judicial, a empresa voltou a divulgar cartazes com frases como “bandido aqui não é bem-vindo, e nem quem vota em bandido” e “camarão GG: maior que cérebro de petista”.

Na sentença, o juiz afastou a tese de liberdade de expressão apresentada pela defesa, pontuando que o direito à manifestação não é ilimitado e encontra restrições no âmbito das relações de consumo, sobretudo quando utilizado como instrumento de exclusão de clientes.

O magistrado apontou que a conduta afronta o Código de Defesa do Consumidor, que veda publicidade discriminatória e a recusa injustificada de atendimento, além de contrariar princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político.

A condenação fixou R$ 30 mil por dano moral coletivo, a serem destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), e R$ 100 mil referentes à multa pelo descumprimento das decisões judiciais anteriores, com correção pelo IPCA após o trânsito em julgado.

