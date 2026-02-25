Desafio: menos de 20% das pessoas conseguem encontrar os dois números 8 nesta ilusão de ótica

Vamos exercitar a sua memória e agilidade de pensamento com o teste a seguir

Magno Oliver Magno Oliver -
Desafio: menos de 20% das pessoas conseguem encontrar os dois números 8 nesta ilusão de ótica
(Foto: Ilustração / Portal6)

Você tem agilidade de raciocínio? Tem visão rápida para fazer testes? O objetivo desse desafio é encontrar o item que está escondido e circular a resposta que você acha que é a correta o mais rápido que conseguir.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com vários números, os dois números “8” que estão escondidos.

Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde:

Leia também
Desafio: menos de 20% das pessoas conseguem encontrar os dois números 8 nesta ilusão de ótica

(Foto: Ilustração / Portal6)

E aí, meus queridos leitores e minhas queridas leitoras do Portal 6, conseguiram encontrar os números que estavam escondidos no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular para vocês? Tiveram dificuldades?

O teste foi pensado exatamente para trabalhar suas habilidades oculares, rapidez de raciocínio e percepção cognitiva. Como foi o seu desempenho? Achou que foi bem?

Agora, confira o gabarito do caça-números:

Desafio: menos de 20% das pessoas conseguem encontrar os dois números 8 nesta ilusão de ótica

(Foto: Ilustração / Portal6)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.