Desafio: menos de 20% das pessoas conseguem encontrar os dois números 8 nesta ilusão de ótica

Vamos exercitar a sua memória e agilidade de pensamento com o teste a seguir

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração / Portal6)

Você tem agilidade de raciocínio? Tem visão rápida para fazer testes? O objetivo desse desafio é encontrar o item que está escondido e circular a resposta que você acha que é a correta o mais rápido que conseguir.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com vários números, os dois números “8” que estão escondidos.

Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde:

E aí, meus queridos leitores e minhas queridas leitoras do Portal 6, conseguiram encontrar os números que estavam escondidos no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular para vocês? Tiveram dificuldades?

O teste foi pensado exatamente para trabalhar suas habilidades oculares, rapidez de raciocínio e percepção cognitiva. Como foi o seu desempenho? Achou que foi bem?

Agora, confira o gabarito do caça-números:

