Família segue sem respostas sobre desaparecimento de motorista de aplicativo

Imagens mostraram o homem deixando veículo e seguindo a pé em bairro residencial de Aparecida

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Sem notícias oficiais e com poucas pistas concretas, a família de Ênio Gabriel Silva Gomes, de 34 anos, segue aguardando informações sobre o paradeiro do motorista de aplicativo.

O homem está desaparecido desde o último fim de semana em Aparecida de Goiânua, na região Metropolitana da capital.

Em entrevista ao Jornal Opção, a prima Késia Camilo afirmou que o último contato com Ênio ocorreu no sábado (17) e que, desde então, a família não recebeu atualizações das autoridades.

De acordo com a familiar, o primo estava trabalhando regularmente como motorista por aplicativo e lidava com preocupações financeiras, mas nada que parecesse justificar o desaparecimento.

A família também informou que não é a primeira vez que Ênio fica um período sem dar notícias.

Há cerca de três anos, ele teria desaparecido por aproximadamente um mês e retornado depois, o que mantém a esperança da mãe de que o filho volte a fazer contato.

Em nota, o 2º Comando Regional da Polícia Militar informou que uma força-tarefa foi montada para localizar o motorista, com atuação de agentes de inteligência da R2, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e unidades de área.

Imagens de segurança indicam que, no domingo (18), por volta das 12h51, Ênio circulava sozinho.

Ele teria retirado objetos pessoais do carro, trancado o veículo e deixado a chave sob a roda dianteira antes de sair caminhando. O que aconteceu depois ainda é desconhecido.

O automóvel, um Up branco, foi localizado na madrugada desta terça-feira (21), na Rua 7, no Jardim Tiradentes, e encaminhado para perícia pela Polícia Civil (PC).

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!