IPTU em Anápolis: saiba como pagar tributo e ganhar até 15% de desconto

Contribuintes podem optar por pagar em cota única com abatimento no valor ou parcelar montante em até oito vezes

Davi Galvão Davi Galvão -
Anápolis vista iptu
Vista da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis anunciou que irá manter as condições facilitadas para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU), com desconto para quem optar pela cota única e possibilidade de parcelamento em até oito vezes.

O contribuinte que quitar o tributo à vista até 10 de abril terá 10% de desconto. Quem estiver inscrito no Programa Contribuinte Legal e não possuir débitos municipais em aberto poderá obter abatimento adicional de 5%.

Para quem preferir parcelar, o pagamento poderá ser dividido entre abril e novembro, em até oito parcelas. O valor mínimo de cada prestação será de R$ 161 para pessoas físicas e de R$ 483 para pessoas jurídicas.

Leia também

Vale destacar que os boletos do IPTU não serão enviados pelos Correios.

O documento pode ser emitido pelo site oficial da Prefeitura, no Portal do Cidadão, pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888, e pago em bancos credenciados, internet banking ou casas lotéricas. O atendimento presencial ocorre no Rápido do AnaShopping.

A atualização dos valores dos tributos em 2026 será de 4,41%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nova forma de cobrança da TSU

Vale destacar também que, a partir de 2026, a Taxa de Serviços Urbanos (TSU) será cobrada exclusivamente pela Saneago, a partir de abril, para todos os contribuintes que possuam ligação de água ativa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.