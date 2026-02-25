IPTU em Anápolis: saiba como pagar tributo e ganhar até 15% de desconto

Contribuintes podem optar por pagar em cota única com abatimento no valor ou parcelar montante em até oito vezes

Davi Galvão - 25 de fevereiro de 2026

Vista da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis anunciou que irá manter as condições facilitadas para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU), com desconto para quem optar pela cota única e possibilidade de parcelamento em até oito vezes.

O contribuinte que quitar o tributo à vista até 10 de abril terá 10% de desconto. Quem estiver inscrito no Programa Contribuinte Legal e não possuir débitos municipais em aberto poderá obter abatimento adicional de 5%.

Para quem preferir parcelar, o pagamento poderá ser dividido entre abril e novembro, em até oito parcelas. O valor mínimo de cada prestação será de R$ 161 para pessoas físicas e de R$ 483 para pessoas jurídicas.

Vale destacar que os boletos do IPTU não serão enviados pelos Correios.

O documento pode ser emitido pelo site oficial da Prefeitura, no Portal do Cidadão, pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888, e pago em bancos credenciados, internet banking ou casas lotéricas. O atendimento presencial ocorre no Rápido do AnaShopping.

A atualização dos valores dos tributos em 2026 será de 4,41%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Nova forma de cobrança da TSU

Vale destacar também que, a partir de 2026, a Taxa de Serviços Urbanos (TSU) será cobrada exclusivamente pela Saneago, a partir de abril, para todos os contribuintes que possuam ligação de água ativa.

