Justiça dá 15 dias para ARM concluir estudo que pode levar a novo valor da passagem em Anápolis

Urban afirma que a tarifa técnica para manter o equilíbrio do sistema seria de R$ 9,86, enquanto o valor cobrado hoje é de R$ 5,25 no cartão e R$ 6,00 em dinheiro

Denilson Boaventura - 25 de fevereiro de 2026

Estação Central de Anápolis. (Foto: Arquivo/Secom)

O juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, da Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental de Anápolis, determinou que a Agência Reguladora do Município (ARM) finalize, no prazo de 15 dias, os estudos técnicos sobre a tarifa do transporte coletivo na cidade.

Conforme decisão obtida pelo Portal 6 nesta quarta-feira (25), a medida atende a pedido da Urban, concessionária responsável pelo serviço, que alega omissão da autarquia quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato referente ao período de julho de 2025 a junho de 2026.

Segundo a empresa, o cálculo técnico aponta necessidade de recomposição para garantir a sustentabilidade do sistema.

A concessionária sustenta que protocolou pedido administrativo em junho de 2025, acompanhado de estudo detalhado, mas afirma que não houve resposta formal por parte do poder público.

Na decisão, o magistrado entendeu que há previsão contratual para recomposição anual da tarifa e que a ausência de manifestação pode indicar omissão administrativa.

O titular da Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental de Anápolis também destacou que o transporte coletivo é serviço essencial e que eventual desequilíbrio financeiro pode comprometer a continuidade e a qualidade do atendimento à população.

A ARM deverá concluir e apresentar os estudos técnicos ao Executivo e à Justiça dentro do prazo estabelecido. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 1 mil.

