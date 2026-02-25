Morador é preso após denúncia de maus-tratos e morte de cão em Anápolis
Animais viviam em ambiente insalubre e um dos cães foi flagrado se alimentando das vísceras do outro, já morto
Um idoso, de 74 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), suspeito de maus-tratos a animais na Rua Áurea Crispim, na Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis.
Um dos cães foi encontrado morto, e o outro em situação extrema de abandono.
A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos, que relataram que dois cães estavam sem alimentação adequada e mantidos em ambiente insalubre.
Um deles apresentava extrema magreza, sinais de doença e infestação de carrapatos.
No local, os policiais constataram forte odor e encontraram o animal já sem vida nos fundos do imóvel.
O outro cachorro foi flagrado se alimentando das vísceras do cão morto.
Além disso, o suspeito negou a entrada da equipe e apresentou resistência.
Diante da situação de flagrante, os policiais adentraram o imóvel e efetuaram a prisão.
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por maus-tratos com resultado morte, além dos crimes de resistência e desobediência.
