Morador é preso após denúncia de maus-tratos e morte de cão em Anápolis

Animais viviam em ambiente insalubre e um dos cães foi flagrado se alimentando das vísceras do outro, já morto

Pedro Ribeiro - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um idoso, de 74 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), suspeito de maus-tratos a animais na Rua Áurea Crispim, na Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis.

Um dos cães foi encontrado morto, e o outro em situação extrema de abandono.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos, que relataram que dois cães estavam sem alimentação adequada e mantidos em ambiente insalubre.

Um deles apresentava extrema magreza, sinais de doença e infestação de carrapatos.

No local, os policiais constataram forte odor e encontraram o animal já sem vida nos fundos do imóvel.

O outro cachorro foi flagrado se alimentando das vísceras do cão morto.

Além disso, o suspeito negou a entrada da equipe e apresentou resistência.

Diante da situação de flagrante, os policiais adentraram o imóvel e efetuaram a prisão.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por maus-tratos com resultado morte, além dos crimes de resistência e desobediência.

