CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Lulinha em meio a bate-boca
Aliados do governo tentaram protestar contra a aprovação na mesa diretora e a oposição reagiu
CONSTANÇA REZENDE
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (26), a quebra de sigilo bancário e fiscal de um dos filhos do presidente Lula (PT), Fábio Luís, conhecido no mundo político como “Lulinha”.
Após a votação, parlamentares entraram em confronto. Aliados do governo tentaram protestar contra a aprovação na mesa diretora e a oposição reagiu. A sessão foi suspensa e não houve feridos.
O requerimento de convocação foi baseado em supostos pagamentos de um dirigente petista que teria recebido dinheiro de empresa citada nas investigações do caso dos descontos ilegais e transferido ao contador de Fábio Luiz.
O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) chegou a dizer, em janeiro, que a convocação de Lulinha era uma das prioridades do colegiado no retorno aos trabalhos, neste mês.
CONFUSÃO 🗣️ CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Lulinha em meio a bate-boca
Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/u83jl4P6j7
— Portal 6 (@portal6noticias) February 26, 2026