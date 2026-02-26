CPI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Lulinha em meio a bate-boca

Aliados do governo tentaram protestar contra a aprovação na mesa diretora e a oposição reagiu

Folhapress - 26 de fevereiro de 2026

Aliados do governo protestaram contra aprovação e oposição reagiu. (Imagem: Reprodução)

CONSTANÇA REZENDE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (26), a quebra de sigilo bancário e fiscal de um dos filhos do presidente Lula (PT), Fábio Luís, conhecido no mundo político como “Lulinha”.

Após a votação, parlamentares entraram em confronto. Aliados do governo tentaram protestar contra a aprovação na mesa diretora e a oposição reagiu. A sessão foi suspensa e não houve feridos.

O requerimento de convocação foi baseado em supostos pagamentos de um dirigente petista que teria recebido dinheiro de empresa citada nas investigações do caso dos descontos ilegais e transferido ao contador de Fábio Luiz.

O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) chegou a dizer, em janeiro, que a convocação de Lulinha era uma das prioridades do colegiado no retorno aos trabalhos, neste mês.