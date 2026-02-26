Mais veículos de comunicação são incluídos na ação de indenização para mãe de crianças mortas em Itumbiara

Da Redação - 26 de fevereiro de 2026

O pedido de indenização foi feito pela DPE-GO, alegando linchamento coletivo contra Sara após a cobertura feita pelos veículos (Foto: Reprodução)

A cobertura jornalística envolvendo o assassinato dos dois filhos de Sara Araújo, filha do prefeito de Itumbiara, pode terminar em multa de R$ 1 milhão para 10 veículos brasileiros de comunicação, incluindo empresas de Goiás.

O pedido de indenização por danos morais coletivo é movido pela Defensoria Pública de Goiás, que considerou o conteúdo e o teor de publicações suspostamente feitas pelos veículos, e que teriam exposto Sara a um linchamento virtual.

Em nota enviada ao Portal 6, a DPE-GO, por meio do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher (Nudem), alega que requereu a “retirada das publicações e responsabilização daqueles que mantiveram estes conteúdos em suas páginas sem que houvesse a devida moderação”.

Para o órgão, comentários e publicações “transferiam o foco da brutalidade do agressor para a conduta moral da mulher”. Diz ainda que alguns dos veículos “teriam se mantido inertes diante do discurso de ódio inflamado nos seus próprios sites ou perfis das redes sociais”.

“Alguns deles, chegaram a publicar ataques diretos à mulher, expondo vídeos e imagens de sua intimidade, na intenção de justificar o cometimento do crime”, diz a nota.

A Defensoria ainda esclarece que não atua como representante direto de Sara, mas sim como “protetor dos interesses dos necessitados em geral”. E ainda, que a indenização deve ser revertida a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais.

Ação é dirigida contra os veículos nacionais: CNN Brasil, Globo Comunicação e Participações S/A, Metrópoles Mídia e Comunicação S/A e Rádio e Televisão Record S/A.

Também os estaduais Unigraf Unidas Gráficas e Editora Ltda (Diário da Manhã), Mais Goiás Comunicação Marketing e Internet Ltda, Televisão Goya Ltda (Record TV Goiás), Televisão Anhanguera S/A, TV Serra Dourada Ltda e Opção Noticias Ltda (Jornal Opção).

Consultada pela Agência Brasil, a Rede Globo disse que não foi notificada e que o vídeo em questão não foi exibido nas plataformas e canais da empresa.

O Diário da Manhã informou à reportagem que ainda não foi notificado da ação e que, até o momento, desconhece o teor do processo.

Portal 6 tentou contato por telefone com os veículos citados, mas ainda não teve retorno. O espaço para manifestação segue aberto.

