Prefeito de Itumbiara se manifesta pela primeira vez após morte dos netos e genro

Conforme a publicação do mandatário no Instagram, as manifestações de carinho tem sido “um abraço na alma” para que ele e a família sigam adiante

Danilo Boaventura - 21 de fevereiro de 2026

Netos do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, caminham abraçados rumo a monumento da cidade. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (União Brasil), utilizou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após a trágica morte dos netos e do genro.

Acompanhada por uma foto dos dois meninos abraçados em frente ao letreiro “Eu ❤️ Itumbiara”, a publicação emocionada agradece o apoio que a família tem recebido, descrevendo as manifestações de carinho como “um abraço na alma”.

A tragédia que abalou Itumbiara ocorreu na madrugada do dia 12 de fevereiro, quando Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, genro do prefeito e então Secretário de Governo do município, assassinou os próprios filhos, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo Machado, de 8, e cometeu suicídio em seguida.

O crime chocou a comunidade e gerou uma onda de comoção em todo o estado.

Desde o ocorrido, a cidade tem prestado solidariedade à família. A missa de sétimo dia, realizada na quinta-feira (19), reuniu amigos, familiares e moradores em uma igreja católica, em um dos principais atos de apoio à família.

Após a celebração, os presentes seguiram em uma caminhada silenciosa pelas ruas de Itumbiara, em um gesto de conforto à mãe das crianças, Sarah Araújo, e a toda a família enlutada.

Leia na íntegra a manifestação do prefeito Dione Araújo

Quero agradecer, de coração, por cada mensagem, cada abraço, cada palavra de apoio, carinho e solidariedade que nossa família recebeu neste momento de dor tão imensa, de recolhimento e reflexão.

Nada é capaz de diminuir a saudade dos nossos pequenos. A ausência é irreparável e a saudade inesquecível. Mas todo o amor que tem chegado até nós tem sido um abraço na alma, uma força a mais para continuar seguindo… um dia de cada vez.

Estamos nos amparando na fé, no silêncio orante, confiantes em Deus e encontrando no Seu amor o sustento que precisamos para atravessar esse momento tão difícil, consolando os corações.

Nossa gratidão mais sincera a cada um que dedicou um gesto de conforto.

Muito Obrigado. 🙏 ❤️

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.