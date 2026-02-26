Usando tubos do solo, homem cria ar-condicionado natural capaz de refrescar a casa sem eletricidade

Ideia combina engenharia simples e princípio físico para criar conforto térmico com baixo impacto ambiental

Gabriel Dias - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/IStock)

Em vez de ligar o ar-condicionado, ele decidiu cavar — o que, inicialmente, parece contraditório, mas faz todo o sentido. Desde 2022, Martin vem transformando o quintal em parte do sistema de climatização da própria casa.

A ideia é simples na teoria e trabalhosa na prática: fazer o ar passar por baixo da terra antes de entrar nos quartos, usando o solo como regulador térmico natural.

O princípio é o mesmo do chamado poço canadense (ou poço provençal). O ar externo entra por um ponto protegido, percorre um tubo enterrado e chega aos ambientes internos após atravessar um “corredor” subterrâneo.

Como o solo mantém temperatura mais estável do que o ar exposto ao sol, o fluxo chega aos quartos com sensação térmica mais amena.

Para isso, Martin abriu uma vala de cerca de seis metros, enterrando dutos de PVC a até 70 centímetros de profundidade. O tubo principal se divide em dois ramais, levando o ar para os quartos dos filhos.

A entrada foi equipada com proteção contra chuva, mosquiteiro e vegetação ao redor, buscando captar ar mais fresco desde o início do trajeto.

Mas o segredo não está apenas no cano enterrado. O sistema inclui inclinação para drenagem, conexões em “T” para escoamento da água condensada e vedação cuidadosa nas passagens pela estrutura da casa. Sem esses detalhes, o que deveria refrescar pode virar problema de umidade.

Martin também estudou a posição ideal da captação, priorizando áreas sombreadas e com menor incidência solar. Ele explica que o fluxo de ar acontece por convecção — o ar quente da casa cria diferença de temperatura e “puxa” o ar que passou pelo subsolo.

O resultado, segundo ele, é um ambiente mais agradável nos dias quentes, sem consumo de energia. Um sistema passivo que transforma a terra sob os pés em um ar-condicionado ecológico — desde que projeto, drenagem e vedação sejam levados tão a sério quanto a ideia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!