Aberta seleção para estágio em Anápolis com bolsa de quase R$ 1 mil e vagas em 28 regiões; veja como se candidatar

Davi Galvão - 27 de fevereiro de 2026

Inscrições para estágio devem ser feitas presencialmente. (Fotos: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Secretaria Municipal de Educação abriu processo seletivo de estágio para estudantes de Pedagogia e licenciaturas, com vagas distribuídas em 28 regiões da cidade e lotação prevista, sempre que possível, em unidades próximas à residência dos candidatos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da pasta, mediante entrega de currículo na Assessoria Pedagógica.

Os estagiários selecionados vão receber bolsa mensal de R$ 700, além de auxílio-transporte de R$ 217,80, totalizando R$ 917,80 por mês.

A carga horária será de seis horas diárias, com jornada de 30 horas semanais, e atuação nas turmas Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede municipal.

A Secretaria informou que a distribuição das vagas seguirá critérios de necessidade das unidades de ensino e também considerará a proximidade entre o endereço do estudante e o local de estágio.

A medida busca facilitar o deslocamento e contribuir para a conciliação entre a rotina acadêmica e a prática profissional.

As oportunidades de estágio estão distribuídas por bairros como Vila Jaiara, Loteamento Las Palmas, Residencial Mônica Braga, Jardim dos Ipês, Residencial Portal do Cerrado, Village Jardim, Jardim das Américas 2ª Etapa, Jardim Progresso, Residencial Ana Cláudia, Residencial Copacabana, Residencial Laranjeiras, Residencial Morumbi, Residencial Reny Cury, Parque Calixtópolis, Vivian Parque e Jardim Calixto.

Também há vagas nas regiões do Jardim Arco Verde, Bairro de Lourdes, Parque Brasília, Setor Industrial, Munir Calixto, Jardim Esperança, Nova Aliança, Jardim Alvorada, Santo Antônio, Residencial Alfredo Abrão, Loteamento Campos Elísios e Jardim Primavera.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o processo seletivo tem como objetivo oferecer experiência prática aos estudantes em formação e reforçar o apoio pedagógico nas unidades da rede municipal.

