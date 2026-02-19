Prefeitura de Anápolis abre seleção para 50 vagas de estágio com bolsa de R$ 700 e auxílio-transporte

Aprovados irão atuar nas turmas de Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 das unidades de educação municipais

Davi Galvão Davi Galvão -
Aprovados irão atuar em escolas da rede municipal de ensino. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis) estágio
Aprovados irão atuar em escolas da rede municipal de ensino. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis abriu um processo seletivo para preencher 50 vagas de estágio, para atuação como auxiliares na rede municipal.

As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos de licenciatura de pedagogia, matemática e biologia.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, com a entrega de currículo diretamente na Assessoria Pedagógica. A seleção seguirá os critérios estabelecidos pela pasta.

Leia também

Os estagiários aprovados irão atuar nas turmas de Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 das unidades de Educação Infantil da rede.

A bolsa do estágio é de R$ 700, acrescida de R$ 217,80 de auxílio-transporte, totalizando R$ 917,80 por mês. A carga horária prevista é de seis horas diárias, o equivalente a 30 horas semanais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.