Prefeitura de Anápolis abre seleção para 50 vagas de estágio com bolsa de R$ 700 e auxílio-transporte

Aprovados irão atuar nas turmas de Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 das unidades de educação municipais

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2026

Aprovados irão atuar em escolas da rede municipal de ensino. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis abriu um processo seletivo para preencher 50 vagas de estágio, para atuação como auxiliares na rede municipal.

As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos de licenciatura de pedagogia, matemática e biologia.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, com a entrega de currículo diretamente na Assessoria Pedagógica. A seleção seguirá os critérios estabelecidos pela pasta.

Os estagiários aprovados irão atuar nas turmas de Infantil 1, Infantil 2 e Infantil 3 das unidades de Educação Infantil da rede.

A bolsa do estágio é de R$ 700, acrescida de R$ 217,80 de auxílio-transporte, totalizando R$ 917,80 por mês. A carga horária prevista é de seis horas diárias, o equivalente a 30 horas semanais.

