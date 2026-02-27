Aprenda a ajustar o retrovisor corretamente e eliminar os pontos cegos

Um vídeo educativo publicado pelo perfil @objetosfalantes_ tem chamado atenção nas redes sociais. O conteúdo ensina uma forma simples de ajustar o retrovisor do carro e reduzir os pontos cegos na direção.
Na gravação, o criador explica que o erro mais comum dos motoristas é posicionar o espelho lateral de modo que ainda seja possível ver a lateral do próprio veículo. Esse hábito limita o campo de visão e aumenta o risco de colisões.
Ajuste correto amplia o campo de visão
Segundo a orientação apresentada, o motorista deve abrir o retrovisor lateral mais para fora. O ajuste deve continuar até que a lateral do próprio carro deixe de aparecer no espelho.
Com isso, o espelho passa a mostrar melhor o espaço ao redor do veículo. Dessa forma, o ponto cego diminui e a visualização das faixas vizinhas melhora.
Erro comum pode aumentar risco de acidentes
Muitos condutores regulam o retrovisor para enxergar parte do próprio carro. Eles acreditam que isso melhora a noção de espaço. No entanto, essa prática reduz a área visível ao redor do veículo.
De acordo com o conteúdo gravado pelo perfil Objetos Falantes, eliminar o ponto cego ajuda a evitar acidentes. A medida é especialmente importante em mudanças de faixa e conversões.
Segurança no trânsito começa com ajustes simples
Especialistas em direção defensiva recomendam conferir os espelhos antes de qualquer manobra. O uso correto dos retrovisores laterais aumenta a percepção do ambiente ao redor.
Assim, pequenos ajustes na regulagem dos espelhos elevam a segurança no trânsito. O motorista ganha mais visibilidade e reduz riscos durante a condução.