Aprenda a ajustar o retrovisor corretamente e eliminar os pontos cegos

Um vídeo educativo publicado pelo perfil @objetosfalantes_ tem chamado atenção nas redes sociais. O conteúdo ensina uma forma simples de ajustar o retrovisor do carro e reduzir os pontos cegos na direção.

Na gravação, o criador explica que o erro mais comum dos motoristas é posicionar o espelho lateral de modo que ainda seja possível ver a lateral do próprio veículo. Esse hábito limita o campo de visão e aumenta o risco de colisões.

Ajuste correto amplia o campo de visão

Segundo a orientação apresentada, o motorista deve abrir o retrovisor lateral mais para fora. O ajuste deve continuar até que a lateral do próprio carro deixe de aparecer no espelho.

Com isso, o espelho passa a mostrar melhor o espaço ao redor do veículo. Dessa forma, o ponto cego diminui e a visualização das faixas vizinhas melhora.

Erro comum pode aumentar risco de acidentes

Muitos condutores regulam o retrovisor para enxergar parte do próprio carro. Eles acreditam que isso melhora a noção de espaço. No entanto, essa prática reduz a área visível ao redor do veículo.

De acordo com o conteúdo gravado pelo perfil Objetos Falantes, eliminar o ponto cego ajuda a evitar acidentes. A medida é especialmente importante em mudanças de faixa e conversões.

Segurança no trânsito começa com ajustes simples

Especialistas em direção defensiva recomendam conferir os espelhos antes de qualquer manobra. O uso correto dos retrovisores laterais aumenta a percepção do ambiente ao redor.

Assim, pequenos ajustes na regulagem dos espelhos elevam a segurança no trânsito. O motorista ganha mais visibilidade e reduz riscos durante a condução.