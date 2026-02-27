Prefeitura de Anápolis anuncia quais ruas no Jundiaí voltarão a ser interditadas

CMTT indica quais rotas alternativas funcionarão para os motoristas

Natália Sezil - 27 de fevereiro de 2026

Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí. (Foto: Google Street View)

Motoristas que costumam passar pelo bairro Jundiaí, em Anápolis, precisarão ficar mais atentos e escolher rotas alternativas neste sábado (28) e domingo (1º). Assim como no último fim de semana, algumas ruas serão interditadas.

Segundo a Prefeitura, os bloqueios são necessários para a continuidade das obras para extensão da rede de abastecimento de água, principalmente nas proximidades do Colégio São Francisco de Assis.

Os fluxos das vias serão interrompidos em momentos diferentes, sob supervisão da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT).

No sábado, entre 13h e 18h, será interditada a Rua Padre Luiz dos Anjos, entre as Ruas SD 204 e a Avenida São Francisco.

Os motoristas são orientados a buscar as Avenidas Minas Gerais e Pinheiro Chagas, além de parte da São Francisco. Isso porque todas são de sentido duplo.

Outra opção é usar a Rua Bernadino Silva até a esquina da Rua Padre Luiz dos Anjos e seguir pela SD 204.

No domingo, das 08h às 18h, o fluxo na Pinheiro Chagas fica parcialmente afetado, entre as esquinas da São Francisco com a Rua Deocleciano Barbosa Siqueira.

Há três rotas possíveis para fugir deste trecho. A primeira, para motoristas que seguem no sentido Centro-Jundiaí, é pegar a São Francisco, seguir pela Avenida Dom Prudêncio até a Rua Zenaide Roriz.

A segunda, no mesmo sentido, é pegar a Pinheiro Chagas, seguir pela Rua Benedito Borges de Almeida até a Rua Odorico da Silva Leão.

A terceira, para condutores que estão no sentido Jundiaí-Centro, é entrar na Pinheiro Chagas e seguir até a Deocleciano Barbosa Siqueira, passar pela Benedito Borges de Almeida até a São Francisco.

Em caso de situações emergenciais ou irregularidades quanto à sinalização provisória, bloqueios não previstos, retenções excessivas ou ocorrências que possam comprometer a segurança viária, a CMTT disponibiliza o número (62) 99975-8587.

