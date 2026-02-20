Prefeitura de Anápolis anuncia interdição de ruas no Jundiaí

Intervenções acontecem no sábado à tarde e ao longo do domingo, nas imediações do Colégio São Francisco

Pedro Pedro Ribeiro -
(Foto: Captura de Tela)

O Bairro Jundiaí, em Anápolis, terá alterações no trânsito neste sábado (21) e domingo (22) devido a obras de extensão da rede de abastecimento de água.

Diversas ruas passarão por interdições temporárias ao longo do fim de semana.

No sábado, entre 13h e 18h, o fluxo será interrompido na Rua Padre Luiz dos Anjos.

Como alternativa, a orientação é utilizar a Avenida Minas Gerais, a Avenida Pinheiro Chagas e a Avenida São Francisco, todas com circulação em sentido duplo.

Já no domingo, das 8h às 18h, cinco pontos estarão interditados. Entre eles, a esquina da Avenida Minas Gerais com a Rua Padre Luiz dos Anjos e trechos da Avenida São Francisco, especialmente na altura da Avenida Dom Prudêncio, onde o bloqueio será total nos dois sentidos.

Também haverá intervenções na Avenida Pinheiro Chagas, próximo à confluência com a Avenida São Francisco e em frente ao Colégio São Francisco.

Outro ponto afetado será o cruzamento da Avenida São Francisco com a Avenida Pinheiro Chagas, entre a Rua Benedito Borges de Almeida e a própria Pinheiro Chagas.

A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) disponibilizou o telefone (62) 99975-8587 para comunicação de emergências ou problemas relacionados à sinalização provisória.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás.

