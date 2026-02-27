Sem tijolos, jovem constrói sozinha a casa dos sonhos

Iniciativa une técnica, força de trabalho e independência na construção de um lar fora do padrão convencional

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Thoa Bushcraft 97)

Em vez de seguir o caminho tradicional na construção de uma casa, uma jovem decidiu trilhar uma rota mais rústica e cheia de personalidade: construir a própria casa utilizando apenas pedras coletadas da natureza e cimento como base estrutural.

O resultado foi um refúgio resistente, funcional e marcado pela autossuficiência.

A construção começou pela seleção cuidadosa das rochas, que precisavam ser as mais planas e regulares entre si.

Cada pedra foi posicionada manualmente e fixada com camadas de argamassa para garantir firmeza e resistência contra infiltrações.

Diferentemente da construção tradicional, o uso de pedras exigiu maior atenção aos mínimos detalhes, planejamento estrutural e mão de obra intensa. Em compensação, oferece alta resistência e excelente retenção térmica.

Um dos pontos mais delicados da obra foi a construção de uma chaminé. Como o fogão a lenha seria o centro da cabana, foi necessário utilizar pedras resistentes ao calor e aplicar corretamente a argamassa para evitar fissuras e garantir segurança.

Ferramentas simples, como marreta de aço, colher de pedreiro, nível e prumo, foram fundamentais para manter o alinhamento das paredes e dar forma à estrutura.

Mais do que construir uma simples casa, o projeto demonstra independência e resiliência e mostra que, com planejamento e dedicação, é possível criar uma moradia utilizando apenas o que a natureza oferece.

