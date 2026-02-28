Empresário que pagava R$ 100 em conta que deveria ser de R$ 4 mil é preso em Goiânia
Ação conjunta da Equatorial com a Polícia Civil descobriu indícios de "gato" no estabelecimento comercial
Um empresário foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26), no Jardim da Luz, em Goiânia, suspeito de furto de energia elétrica – popularmente chamado de “gato” – em seu estabelecimento comercial.
A ação ocorreu durante operação conjunta da Equatorial Goiás com a Polícia Civil (PC).
A fiscalização começou após equipes técnicas identificarem inconsistências no padrão de consumo da unidade.
Segundo a distribuidora, o perfil do comércio indicava que as faturas mensais deveriam girar em torno de R$ 4 mil, considerando estrutura e equipamentos instalados.
No entanto, os pagamentos registrados eram muito abaixo do esperado, sendo que em alguns meses, giraram em cerca de R$ 100. Houve até fatura zerada por impossibilidade de medição adequada.
Durante a vistoria, os técnicos constataram uma ligação direta à rede elétrica, caracterizando furto de energia.
Também foram identificados indícios de intervenções anteriores no medidor, que apresentava falhas recorrentes e sinais de manipulação.
De acordo com os levantamentos realizados no local, havia débito superior a R$ 8 mil junto à concessionária. O empresário foi encaminhado à delegacia, onde foi arbitrada fiança no mesmo valor que ele devia.
A operação resultou na regularização da unidade consumidora e na recuperação de aproximadamente R$ 17 mil, entre débitos e valores relacionados à irregularidade.
O medidor foi removido e o padrão de energia passou por adequações técnicas para garantir a medição correta do consumo.
Crime e riscos
Além de ilegal, o furto de energia representa riscos graves à segurança. A prática pode provocar sobrecarga na rede, curtos-circuitos, incêndios e até acidentes fatais, colocando em perigo trabalhadores, clientes e moradores da região.
A Equatorial Goiás informou que mantém ações permanentes de fiscalização em todo o estado, com foco na segurança da rede elétrica e no combate às fraudes.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800 062 0196 ou pelo site da distribuidora.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!