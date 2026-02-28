Empresário que pagava R$ 100 em conta que deveria ser de R$ 4 mil é preso em Goiânia

Ação conjunta da Equatorial com a Polícia Civil descobriu indícios de "gato" no estabelecimento comercial

Augusto Araújo - 28 de fevereiro de 2026

Equipes da Equatorial e da Polícia Civil (PC) constataram irregularidades no estabelecimento. (Foto: Divulgação)

Um empresário foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26), no Jardim da Luz, em Goiânia, suspeito de furto de energia elétrica – popularmente chamado de “gato” – em seu estabelecimento comercial.

A ação ocorreu durante operação conjunta da Equatorial Goiás com a Polícia Civil (PC).

A fiscalização começou após equipes técnicas identificarem inconsistências no padrão de consumo da unidade.

Segundo a distribuidora, o perfil do comércio indicava que as faturas mensais deveriam girar em torno de R$ 4 mil, considerando estrutura e equipamentos instalados.

No entanto, os pagamentos registrados eram muito abaixo do esperado, sendo que em alguns meses, giraram em cerca de R$ 100. Houve até fatura zerada por impossibilidade de medição adequada.

Durante a vistoria, os técnicos constataram uma ligação direta à rede elétrica, caracterizando furto de energia.

Também foram identificados indícios de intervenções anteriores no medidor, que apresentava falhas recorrentes e sinais de manipulação.

De acordo com os levantamentos realizados no local, havia débito superior a R$ 8 mil junto à concessionária. O empresário foi encaminhado à delegacia, onde foi arbitrada fiança no mesmo valor que ele devia.

A operação resultou na regularização da unidade consumidora e na recuperação de aproximadamente R$ 17 mil, entre débitos e valores relacionados à irregularidade.

O medidor foi removido e o padrão de energia passou por adequações técnicas para garantir a medição correta do consumo.

Crime e riscos

Além de ilegal, o furto de energia representa riscos graves à segurança. A prática pode provocar sobrecarga na rede, curtos-circuitos, incêndios e até acidentes fatais, colocando em perigo trabalhadores, clientes e moradores da região.

A Equatorial Goiás informou que mantém ações permanentes de fiscalização em todo o estado, com foco na segurança da rede elétrica e no combate às fraudes.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800 062 0196 ou pelo site da distribuidora.

