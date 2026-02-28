Produzido em Anápolis, Novo Tiggo 5X 2027 chama atenção pelo preço; confira as novidades

Modelo traz série de 'upgrades' que prometem incomodar concorrentes de mesma categoria

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Modelo ficou mais robusto, com visual inspirado no ‘irmão mais velho’ Tiggo 8 (Imagem: Divulgação)

A CAOA Cherry lançou nesta semana a nova geração do Tiggo 5X, SUV compacto fabricado em Anápolis e que no novo modelo 2027 terá duas versões: Sport e Pro Max Drive.

Além de uma série de upgrades que prometem incomodar concorrentes de mesma categoria, o que mais chamou atenção no evento de lançamento foi o preço da versão Sport, que inicialmente será de R$ 119.990. Já a Pro Max Drive ficará em R$ 134.990.

O modelo ficou mais robusto, com visual inspirado no ‘irmão mais velho’ Tiggo 8. Na frente, uma nova grade grade tridimensional e sistema de iluminação Full LED. Na traseira, um novo conjunto óptico integrado por uma barra luminosa.

No interior, o Tiggo 5X agora segue a tendência de painéis panorâmicos integrados, com tamanho de 20,5 polegadas e alta definição. Na parte multimídia, o sistema permite que o controle de funções como climatização e navegação por comandos de voz.

Alguns detalhes em black piano, como nas alavancas de seta, aumentam a sensação de requinte.

Já na parte de segurança, o SUV conta com controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência (AEB), assistente de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego. Outro diferencial a presença de sete airbags.

Segundo a CAOA, o preço de lançamento da linha Sport é promocional, e deve sofrer alteração já a partir do dia 28 de fevereiro.

A marca afirma que o reajuste ainda está sendo definido, mas a expectativa é que o valor da versão mais básica fique em R$ 124.990, como antecipado em reportagem do Autoesporte.

