Vídeo nostálgico mostra Goiânia dos anos 90 e emociona internautas

Publicação do influenciador Junior Santos reúne imagens de locais que marcaram gerações na capital

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Vídeo já acumula mais de um milhão de visualizações (Imagens: Captura de tela/ Instagram)

Já pensou entrar em um túnel do tempo e relembrar a Goiânia da década de 90? Pois um vídeo do influenciador Junior Santos (@eitagoiass) trouxe essa sensação para milhares de goianienses, compilando diversos pontos memoráveis da capital, muitos que nem existem mais.

Publicado no dia 21 de fevereiro, o vídeo já conta com 1,1 milhão de visualizações e milhares comentários saudosistas. Nas cenas, aparecem lugares como o ‘finado’ Banana Shopping, que ficava no Centro da capital, do histórico Supermercado Marcos e também da Boate Eclipse.

Mostra também fotografias de como era o Centro de Goiânia, além de pontos turísticos como o Cine Ritz, o Parque Mutirama, o Cine Capri e o Mercado Municipal, pura nostalgia reunida em imagens.

Sobrou até para alguns momentos que muitos goianos tentam esquecer, como uma foto da antiga sede da empresa Avestruz Master, famoso esquema de pirâmide que ocorreu em Goiás e prejudicou milhares de pessoas no Brasil todo.

Nos comentários, os seguidores se divertem: “Comer pastel frito na hora do supermercado Marcos, quem mais amava? Meu sabor preferido era de ‘pizza'”, brincou um.

“Estudava no Lyceu, no Centro de Goiânia. Era lotada de pessoas. Hoje em dia acabou o movimento. Bons tempos”, recordou outra. “Oooh Goiânia, só me vem a voz do Iris Rezende na cabeça”, comentou um terceiro, fazendo menção ao cativante político goiano.

