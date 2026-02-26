Nordestino viraliza ao provar pamonha goiana pela primeira vez em Anápolis

Vídeo gravado em pamonharia da cidade mostra reação bem-humorada de influencer diante do prato típico que faz parte da rotina dos goianos

Pedro Pedro Ribeiro -
Nordestino viraliza ao provar pamonha goiana pela primeira vez em Anápolis
(Foto: Reprodução/Redes Sociais/@isadoraduartes)

Para o goiano, pamonha não é só comida, é tradição, é reunião em família, é parada obrigatória na estrada.

Mas para quem vem de fora, a experiência pode gerar desconfiança.

Foi exatamente isso que aconteceu quando o influencer Thiago Solrac, natural do Nordeste, experimentou pela primeira vez a pamonha goiana durante visita a amigos em Anápolis.

Leia também

O momento foi registrado pela psicóloga Isadora Duarte e publicado nas redes sociais no último dia 18.

No vídeo, que já ultrapassa 170 mil visualizações, Thiago aparece desconfiado ao retirar a palha e questiona: “Não tem a pamonha durinha não?”.

Isadora rebate dizendo que “a pamonha certa é a que derrete” e que a dura estaria errada.

Em tom divertido, Thiago chega a fazer uma chamada de vídeo para a mãe e comenta: “Eles estão falando que isso aqui é pamonha”.

Após a insistência dos amigos — e até com a “torcida” de um funcionário da pamonharia — ele prova o prato. A reação surpreende: “Pior que é boa mesmo”.

Segundo Rafael Machado, marido de Isadora, Thiago acabou gostando tanto que pediu outra, ambas doces.

Nos comentários, o influencer manteve o bom humor: “Mas a pamonha do meu Nordeste continua sendo melhor.

Assista ao momento:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Isadora Duarte • Psicóloga (@isadoraduartes)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.