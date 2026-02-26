Nordestino viraliza ao provar pamonha goiana pela primeira vez em Anápolis

Vídeo gravado em pamonharia da cidade mostra reação bem-humorada de influencer diante do prato típico que faz parte da rotina dos goianos

Pedro Ribeiro - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/@isadoraduartes)

Para o goiano, pamonha não é só comida, é tradição, é reunião em família, é parada obrigatória na estrada.

Mas para quem vem de fora, a experiência pode gerar desconfiança.

Foi exatamente isso que aconteceu quando o influencer Thiago Solrac, natural do Nordeste, experimentou pela primeira vez a pamonha goiana durante visita a amigos em Anápolis.

O momento foi registrado pela psicóloga Isadora Duarte e publicado nas redes sociais no último dia 18.

No vídeo, que já ultrapassa 170 mil visualizações, Thiago aparece desconfiado ao retirar a palha e questiona: “Não tem a pamonha durinha não?”.

Isadora rebate dizendo que “a pamonha certa é a que derrete” e que a dura estaria errada.

Em tom divertido, Thiago chega a fazer uma chamada de vídeo para a mãe e comenta: “Eles estão falando que isso aqui é pamonha”.

Após a insistência dos amigos — e até com a “torcida” de um funcionário da pamonharia — ele prova o prato. A reação surpreende: “Pior que é boa mesmo”.

Segundo Rafael Machado, marido de Isadora, Thiago acabou gostando tanto que pediu outra, ambas doces.

Nos comentários, o influencer manteve o bom humor: “Mas a pamonha do meu Nordeste continua sendo melhor.

Assista ao momento:

