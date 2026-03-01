Atlético segura empate com o Vila Nova e garante vaga na final do Goianão

Dragão administra vantagem construída no primeiro jogo, resiste à pressão no OBA e agora terá o Goiás pela frente na decisão do estadual

Da Redação - 01 de março de 2026

(Foto: Roberto Corrêa/Dragão Goiano)

Vila Nova e Atlético empataram em 0 a 0 neste domingo (1º), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano.

Mesmo com o apoio da torcida e maior iniciativa ofensiva, o Tigrão não conseguiu balançar as redes. Como havia vencido a primeira partida por 2 a 0, o Dragão garantiu vaga na final.

Na decisão, o Atlético enfrentará o Goiás, que eliminou a Anapolina na outra semifinal. O primeiro confronto será no Estádio Antônio Accioly, com a partida decisiva na Serrinha.

No clássico, o Vila Nova começou pressionando e criou boas oportunidades, principalmente na etapa inicial, mas parou na defesa bem organizada do adversário. O Atlético, por sua vez, apostou em uma postura mais cautelosa e tentou explorar os contra-ataques.

No segundo tempo, o cenário se repetiu. O Tigrão manteve a posse de bola e buscou o ataque, porém encontrou dificuldades para transformar a pressão em chances claras. O Dragão também levou perigo em algumas investidas, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com o resultado, o Atlético avança para mais uma final estadual e terá pela frente outro clássico na briga pelo título.

