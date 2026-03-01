Ao vivo: Vila Nova x Atlético Goianiense pela volta das semifinais do Goianão 2026

Assista ao vivo Vila Nova x Atlético Goianiense no jogo de volta das semifinais do Campeonato Goiano 2026 e acompanhe quem avança à grande decisão estadual

Pedro Ribeiro - 01 de março de 2026

(Foto: Bruno Corsino/ACG)

Vila Nova Futebol Clube e Atlético Clube Goianiense se enfrentam às 17h deste domingo (1º), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano de 2026.

O clássico vale vaga na grande decisão estadual e terá casa cheia, já que todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. A presença será exclusiva da torcida colorada.

No primeiro duelo, disputado no Estádio Antônio Accioly, o Atlético venceu por 2 a 0, com gols de Kevin Ramírez e Natã Felipe, e abriu vantagem importante na disputa.

Com o resultado, o Dragão pode perder por até um gol de diferença e ainda assim garantir a classificação para a final. Já o Vila Nova precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três ou mais para avançar no tempo normal.

Na atual edição do Goianão, as equipes já se enfrentaram duas vezes, ambas com vitória rubro-negra. O Atlético venceu por 2 a 1 na fase classificatória e repetiu o placar de 2 a 0 no jogo de ida da semifinal.

A última vitória colorada no clássico aconteceu na temporada passada, quando o Vila Nova venceu por 1 a 0 no próprio Onésio Brasileiro Alvarenga, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao longo da história, os rivais já se enfrentaram 305 vezes, com 107 vitórias do Vila Nova, 101 triunfos do Atlético e 97 empates registrados, números que reforçam o equilíbrio do confronto.

A partida terá transmissão na TV aberta pela TV Brasil Central (TBC) e também pelo canal oficial da emissora no YouTube.

