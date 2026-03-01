Homem é esfaqueado no peito durante comemoração em Aparecida de Goiânia

Agressão teria sido cometida pela companheira dele durante um desentendimento dentro de casa

Da Redação - 01 de março de 2026

Casal havia se mudado recentemente para o endereço e estaria comemorando o novo lar quando a discussão começou. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, deu entrada no pronto-socorro com um ferimento profundo no peito após ser atingido por um golpe de faca, na madrugada deste domingo (1º), em Aparecida de Goiânia. A agressão teria sido cometida pela companheira dele durante um desentendimento dentro de casa.

O Portal 6 apurou que o casal havia se mudado recentemente para o endereço e estaria comemorando o novo lar quando a discussão começou. Em meio à confusão, a mulher teria se armado com uma faca e desferido o golpe no peito do companheiro.

Após o ocorrido, a vítima foi socorrida por um colega que estava no local e acionou o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda.

O homem foi levado para o CAIS Nova Era com sangramento intenso e a equipe médica informou a necessidade de procedimento cirúrgico pela gravidade da perfuração, encaminhando-o para outra unidade hospitalar.

A Polícia Militar (PM) realizou diligência no endereço em que tudo teria acontecido, mas não obteve êxito em encontrar a suspeita até o momento.

O caso deve agora ser apurado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!