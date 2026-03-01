Homem é esfaqueado no peito durante comemoração em Aparecida de Goiânia
Agressão teria sido cometida pela companheira dele durante um desentendimento dentro de casa
Um homem, de 37 anos, deu entrada no pronto-socorro com um ferimento profundo no peito após ser atingido por um golpe de faca, na madrugada deste domingo (1º), em Aparecida de Goiânia. A agressão teria sido cometida pela companheira dele durante um desentendimento dentro de casa.
O Portal 6 apurou que o casal havia se mudado recentemente para o endereço e estaria comemorando o novo lar quando a discussão começou. Em meio à confusão, a mulher teria se armado com uma faca e desferido o golpe no peito do companheiro.
Após o ocorrido, a vítima foi socorrida por um colega que estava no local e acionou o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda.
O homem foi levado para o CAIS Nova Era com sangramento intenso e a equipe médica informou a necessidade de procedimento cirúrgico pela gravidade da perfuração, encaminhando-o para outra unidade hospitalar.
A Polícia Militar (PM) realizou diligência no endereço em que tudo teria acontecido, mas não obteve êxito em encontrar a suspeita até o momento.
O caso deve agora ser apurado pela Polícia Civil (PC).
