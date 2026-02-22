Discussão entre irmãos termina com agressão e capacetada em Anápolis

Briga começou após discussão dentro de casa e mobilizou a PM e o Corpo de Bombeiros

Da Redação - 22 de fevereiro de 2026

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou uma das vítimas para o Heana. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre irmãos terminou com pessoas feridas e mobilização da Polícia Militar (PM) no fim da tarde deste sábado (21), no bairro Alvorada, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o desentendimento teria começado quando um dos envolvidos chegou em casa após ingerir bebida alcoólica e passou a discutir com uma das irmãs.

Durante a confusão, a jovem teria sido empurrada, o que levou outros familiares a serem acionados para intervir na situação. Com a chegada deles, a discussão evoluiu para agressões físicas entre os irmãos.

Na tentativa de separar a briga, outra mulher acabou ficando ferida, sofrendo uma escoriação na região da cabeça. Em meio às agressões, um dos envolvidos também foi atingido com um capacete, o que provocou um corte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou um dos feridos ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para atendimento médico. Outros envolvidos compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal e será agora investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!