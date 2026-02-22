Discussão entre irmãos termina com agressão e capacetada em Anápolis
Briga começou após discussão dentro de casa e mobilizou a PM e o Corpo de Bombeiros
Uma briga entre irmãos terminou com pessoas feridas e mobilização da Polícia Militar (PM) no fim da tarde deste sábado (21), no bairro Alvorada, em Anápolis.
O Portal 6 apurou que o desentendimento teria começado quando um dos envolvidos chegou em casa após ingerir bebida alcoólica e passou a discutir com uma das irmãs.
Durante a confusão, a jovem teria sido empurrada, o que levou outros familiares a serem acionados para intervir na situação. Com a chegada deles, a discussão evoluiu para agressões físicas entre os irmãos.
Na tentativa de separar a briga, outra mulher acabou ficando ferida, sofrendo uma escoriação na região da cabeça. Em meio às agressões, um dos envolvidos também foi atingido com um capacete, o que provocou um corte.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou um dos feridos ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para atendimento médico. Outros envolvidos compareceram à delegacia para prestar esclarecimentos.
O caso foi registrado como lesão corporal e será agora investigado pela Polícia Civil (PC).
