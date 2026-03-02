Adeus mofo no banheiro: truque caseiro simples elimina o problema de vez

Mistura barata e fácil de fazer ajuda a remover manchas de mofo e ainda reduz o mau cheiro, mas o segredo para não voltar está na prevenção diária

Adeus mofo no banheiro
(Imagem: Ilustração/IA)

O mofo no banheiro é um dos problemas mais comuns dentro de casa. Ele surge principalmente nos rejuntes, cantos do box, teto e áreas com pouca ventilação.

A combinação de vapor quente, umidade constante e pouca circulação de ar cria o ambiente ideal para a proliferação de fungos.

Muita gente limpa, mas o problema reaparece em poucos dias. Isso acontece porque, além de remover as manchas, é preciso aplicar a mistura corretamente e evitar que a umidade continue acumulada.

A boa notícia é que um truque caseiro simples pode ajudar e sem precisar de produtos agressivos.

O jeito certo de usar a mistura caseira

Ao contrário do que muita gente pensa, não é eficaz polvilhar bicarbonato diretamente na parede, já que ele não fixa na superfície e acaba caindo.

O ideal é preparar uma aplicação mais prática.

Você vai precisar de:

  • Vinagre branco
  • Bicarbonato de sódio
  • Água
  • Escova de dentes ou escovinha de limpeza
  • Pano seco

Passo a passo mais eficiente

  1. Aplique vinagre diretamente sobre a área com mofo (rejuntes, cantos e paredes).
  2. Deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos.
  3. Misture bicarbonato com um pouco de água até formar uma pasta grossa, semelhante a creme dental.
  4. Passe a pasta sobre o local afetado e esfregue com uma escovinha, fazendo movimentos firmes, principalmente nas linhas de rejunte.
  5. Remova o excesso com pano úmido e finalize secando completamente a área. Esse passo é fundamental para evitar que o mofo volte.

Onde o mofo costuma aparecer com mais frequência

  • Rejuntes escurecidos
  • Cantos do box
  • Silicone antigo
  • Teto próximo ao chuveiro
  • Áreas com pouca ventilação

O verdadeiro segredo para eliminar “de vez”

A mistura ajuda a remover e controlar, mas o que realmente impede o retorno é reduzir a umidade:

  • Manter janelas abertas após o banho
  • Usar exaustor, se houver
  • Secar o box com rodo
  • Evitar toalhas molhadas no banheiro
  • Resolver infiltrações

Se o mofo for muito extenso ou voltar rapidamente, pode haver infiltração interna  e nesse caso, apenas a limpeza não será suficiente.

Com aplicação correta e prevenção diária, é possível manter o banheiro limpo, seco e livre das manchas escuras que incomodam tanto.

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

