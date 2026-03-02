Adeus mofo no banheiro: truque caseiro simples elimina o problema de vez
Mistura barata e fácil de fazer ajuda a remover manchas de mofo e ainda reduz o mau cheiro, mas o segredo para não voltar está na prevenção diária
O mofo no banheiro é um dos problemas mais comuns dentro de casa. Ele surge principalmente nos rejuntes, cantos do box, teto e áreas com pouca ventilação.
A combinação de vapor quente, umidade constante e pouca circulação de ar cria o ambiente ideal para a proliferação de fungos.
Muita gente limpa, mas o problema reaparece em poucos dias. Isso acontece porque, além de remover as manchas, é preciso aplicar a mistura corretamente e evitar que a umidade continue acumulada.
A boa notícia é que um truque caseiro simples pode ajudar e sem precisar de produtos agressivos.
O jeito certo de usar a mistura caseira
Ao contrário do que muita gente pensa, não é eficaz polvilhar bicarbonato diretamente na parede, já que ele não fixa na superfície e acaba caindo.
O ideal é preparar uma aplicação mais prática.
Você vai precisar de:
- Vinagre branco
- Bicarbonato de sódio
- Água
- Escova de dentes ou escovinha de limpeza
- Pano seco
Passo a passo mais eficiente
- Aplique vinagre diretamente sobre a área com mofo (rejuntes, cantos e paredes).
- Deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos.
- Misture bicarbonato com um pouco de água até formar uma pasta grossa, semelhante a creme dental.
- Passe a pasta sobre o local afetado e esfregue com uma escovinha, fazendo movimentos firmes, principalmente nas linhas de rejunte.
- Remova o excesso com pano úmido e finalize secando completamente a área. Esse passo é fundamental para evitar que o mofo volte.
Onde o mofo costuma aparecer com mais frequência
- Rejuntes escurecidos
- Cantos do box
- Silicone antigo
- Teto próximo ao chuveiro
- Áreas com pouca ventilação
O verdadeiro segredo para eliminar “de vez”
A mistura ajuda a remover e controlar, mas o que realmente impede o retorno é reduzir a umidade:
- Manter janelas abertas após o banho
- Usar exaustor, se houver
- Secar o box com rodo
- Evitar toalhas molhadas no banheiro
- Resolver infiltrações
Se o mofo for muito extenso ou voltar rapidamente, pode haver infiltração interna e nesse caso, apenas a limpeza não será suficiente.
Com aplicação correta e prevenção diária, é possível manter o banheiro limpo, seco e livre das manchas escuras que incomodam tanto.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!