Adeus, cheiro de mofo: solução caseira que salva roupas muito tempo guardadas

Ela é barata, fácil de preparar e elimina o odor na raiz do problema, mas a proporção correta faz toda a diferença

Layne Brito - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Abrir o guarda-roupa e sentir cheiro de mofo é uma situação comum, principalmente quando as roupas ficam muito tempo guardadas ou o ambiente tem pouca ventilação.

O odor desagradável não surge apenas da falta de uso, mas da umidade acumulada nas fibras do tecido, que favorece a proliferação de fungos invisíveis a olho nu.

Para resolver o problema de forma eficaz, especialistas em cuidados domésticos recomendam uma solução simples e acessível: vinagre branco diluído em água.

A proporção ideal para eliminar o cheiro sem danificar as fibras é de 200 ml de vinagre branco para 800 ml de água, totalizando 1 litro de solução.

Em roupas resistentes (como jeans, algodão e roupas de cama), a peça pode ficar de molho por 30 minutos nessa mistura antes da lavagem tradicional.

Já para tecidos mais delicados, o indicado é colocar a solução em um borrifador e aplicar levemente, sempre fazendo um teste prévio em uma área escondida.

Outra alternativa eficaz é usar 100 ml de vinagre branco diretamente no compartimento de amaciante da máquina, durante a lavagem normal. O vinagre ajuda a neutralizar odores sem deixar cheiro forte após a secagem.

Após a lavagem, a etapa mais importante é a secagem completa. As roupas devem secar totalmente, preferencialmente em local bem ventilado ou com exposição ao sol indireto.

A umidade residual é o principal fator para que o cheiro retorne.

Para evitar que o problema volte, é importante controlar a umidade do armário. Uma dica prática é colocar um recipiente aberto com 50 g de bicarbonato de sódio ou sachês antimofo no interior do guarda-roupa.

Manter o ambiente arejado também ajuda a preservar as roupas por mais tempo.

No fim, a solução é simples, econômica e eficiente.

Com a proporção correta e alguns cuidados na secagem e armazenamento, é possível eliminar o cheiro de mofo e recuperar peças que pareciam perdidas.

