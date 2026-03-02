Apple lança iPhone 17e, com preço a partir de R$ 5.799 no Brasil

Versão de 512 GB ultrapassa os R$ 7 mil

Folhapress - 02 de março de 2026

iPhone 17e. (Foto: Divulgação/Apple)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Apple lançou o iPhone 17e, modelo mais acessível de seu mais recente smartphone, nesta segunda-feira (2) e abrirá pré-venda no Brasil em 9 de março.

O aparelho com 256 gigabytes de armazenamento custa R$ 5.799, enquanto a versão com 512 gigabytes sai por R$ 7.299. Já nos EUA, o preço inicial é de US$ 599 (R$ 3.075,51) para o modelo de 256 gigabytes.

O lançamento surge em um momento de alta nos preços dos chips de memória devido à escassez global, o que sugere que a Apple está disposta a absorver parte da pressão sobre os custos dos componentes para tornar seu modelo mais barato mais atraente.

Ao oferecer maior capacidade de armazenamento pelo mesmo preço, a Apple posiciona o 17e como uma opção com melhor custo-benefício, buscando atrair novos usuários e defender sua fatia de mercado diante da concorrência, que enfrenta restrições de fornecimento mais rigorosas.

Alguns analistas consideram o aumento da capacidade de armazenamento pelo mesmo preço inicial como, na prática, uma redução de preço, já que anteriormente os clientes tinham que pagar um valor adicional para acessar maior capacidade.

Clientes em mais de 70 países e regiões poderão pré-encomendar o iPhone 17e a partir de quarta-feira (4), com o aparelho previsto para entrar em venda no dia 11 de março. No Brasil, a pré-venda começa na próxima segunda-feira (9).

O iPhone 17e é equipado com o chip A19 de última geração da Apple, construído com tecnologia de 3 nanômetros, representando uma melhoria de desempenho para a linha de entrada da empresa.

O dispositivo também inclui o novo modem C1X da Apple, que, segundo a empresa, oferece velocidades de rede celular mais rápidas e consome menos energia.

O iPhone 17e ganha suporte para MagSafe pela primeira vez na série “e”, permitindo que os usuários acessem o ecossistema magnético de carregadores e acessórios da Apple. Ele também possibilita velocidades de carregamento sem fio de até 15 watts, em comparação com o carregamento Qi padrão mais lento do modelo anterior.

Nesta segunda-feira, a Apple também apresentou o iPad Air redesenhado, equipado com o novo chip M4. O modelo de 11 polegadas custará a partir de US$ 599, enquanto a versão maior, de 13 polegadas, sairá por US$ 799.

