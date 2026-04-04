Desligamento de energia pode deixar bairros sem água em Anápolis; saiba onde e quando

Interrupção pode afetar Sistema Piancó, responsável por atender cerca de 83% da população do município

Augusto Araújo - 04 de abril de 2026

Estação de tratamento da Saneago, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Moradores de Anápolis devem se preparar para possíveis impactos no abastecimento de água na próxima segunda-feira (06). Isso porque a Equatorial Goiás realizará um desligamento programado na captação Piancó 1, no período das 07h30 às 10h30.

De acordo com a Saneago, a interrupção no fornecimento de energia pode comprometer o funcionamento do sistema de captação de água, afetando o abastecimento em regiões atendidas pelo Sistema Piancó — responsável por cerca de 83% da população do município.

A companhia informou que a normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradual após o restabelecimento da energia elétrica.

Diferentemente da rede elétrica, que volta a operar imediatamente após a conclusão dos serviços, o sistema de abastecimento de água depende do reenchimento das redes e reservatórios, o que demanda mais tempo.

Diante disso, a orientação é para que a população utilize de forma consciente a água armazenada nas caixas d’água, evitando desperdícios.

A medida é considerada essencial para acelerar a recuperação do sistema, especialmente em bairros localizados em regiões mais altas, onde o abastecimento costuma demorar mais para ser completamente normalizado.

Vale destacar que o Sistema Piancó é responsável por abastecer quase todos os bairros de Anápolis, conforme a Saneago. A exceção é a região Sul da cidade, que é atendido pelo Sistema Daia.

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