Adolescente empina moto, atropela vigilante e deixa ambos feridos durante procissão em Anápolis

Ambos foram encaminhados a hospital, após apresentarem dores e suspeita de fratura exposta

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Adolescente empina moto, atropela vigilante e deixa dois feridos durante procissão em Anápolis
Vítimas sofreram lesões graves após acidente. (Foto: Reprodução)

Um vigilante ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta durante uma procissão religiosa em Anápolis, na tarde de sexta-feira (03).

Segundo informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu na altura da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, no Conjunto Eldorado.

O profissional fazia a segurança do evento quando foi atingido por uma moto conduzida por um adolescente, de 16 anos.

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Testemunhas relataram que o condutor estaria empinando o veículo no momento do acidente.

Com o impacto, tanto o vigilante quanto o motociclista ficaram feridos e caíram ao chão. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

Uma das vítimas apresentava possível fratura exposta em membro inferior, enquanto a outra relatava dores na mesma região.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Alfredo Abrahão para avaliação médica.

A motocicleta envolvida foi removida ao pátio, e o caso será apurado pelas autoridades competentes. As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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