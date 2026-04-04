Adolescente empina moto, atropela vigilante e deixa ambos feridos durante procissão em Anápolis

Ambos foram encaminhados a hospital, após apresentarem dores e suspeita de fratura exposta

Augusto Araújo - 04 de abril de 2026

Vítimas sofreram lesões graves após acidente. (Foto: Reprodução)

Um vigilante ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta durante uma procissão religiosa em Anápolis, na tarde de sexta-feira (03).

Segundo informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu na altura da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, no Conjunto Eldorado.

O profissional fazia a segurança do evento quando foi atingido por uma moto conduzida por um adolescente, de 16 anos.

Testemunhas relataram que o condutor estaria empinando o veículo no momento do acidente.

Com o impacto, tanto o vigilante quanto o motociclista ficaram feridos e caíram ao chão. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.

Uma das vítimas apresentava possível fratura exposta em membro inferior, enquanto a outra relatava dores na mesma região.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Alfredo Abrahão para avaliação médica.

A motocicleta envolvida foi removida ao pátio, e o caso será apurado pelas autoridades competentes. As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas.

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