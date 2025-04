Vídeo mostra idoso sendo agredido por PM em Goiânia; corporação investiga

Vítima procurou o agente para pedir informações sobre um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades

Paulino Henjengo - 10 de abril de 2025

Vídeo mostra idoso especial sendo agredido por PM (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um idoso, de 65 anos, com necessidades especiais sendo agredido com um tapa no rosto por um agente da Polícia Militar (PM) no Setor Goiânia Viva, em Goiânia.

Embora a agressão tenha ocorrido no fim de semana, as imagens repercutiram recentemente em grupos nas redes sociais. A filmagem mostra o momento exato em que o policial agride a vítima, que cai no chão logo em seguida.

De acordo com o portal PA City, a vítima teria procurado o policial militar para pedir informações sobre um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades. Contudo, o homem dá um forte tapa no rosto do idoso.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do idoso.

A Polícia Militar, por meio de nota oficial, informou que tomou conhecimento do caso e que uma investigação será aberta para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

Confira na integra a nota da PM

A Polícia Militar de Goiás informa que, ao tomar conhecimento do fato por meio das imagens veiculadas, determinou de imediato a instauração de procedimento apuratório, que será acompanhado pela Corregedoria da Corporação com o devido rigor que o caso requer.

Os policiais militares supostamente envolvidos foram afastados das atividades operacionais até o término das investigações, como medida cautelar, em respeito ao devido processo legal e à transparência que norteia a atuação da PMGO.

A Instituição esclarece que não compactua com desvios de conduta por parte de seus membros e reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e a disciplina.

REVOLTANTE 😠 Vídeo mostra idoso sendo agredido por PM em Goiânia; corporação investiga Leia: https://t.co/EwaFstJEIa pic.twitter.com/CQSVXAa26N — Portal 6 (@portal6noticias) April 10, 2025

