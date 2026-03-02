Não é caminhada, nem musculação: o exercício que mais protege o coração, segundo cardiologistas

Ele fortalece o músculo cardíaco, reduz fatores de risco e está diretamente ligado à longevidade, mas precisa ser feito da forma correta

02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quando o assunto é proteger o coração e reduzir o risco de infarto e AVC, muitas pessoas apostam apenas na caminhada leve ou na musculação tradicional.

Embora essas atividades sejam importantes, cardiologistas têm sido mais específicos: o exercício que mais fortalece o sistema cardiovascular é o treino aeróbico contínuo de intensidade moderada a vigorosa.

Esse tipo de atividade mantém a frequência cardíaca elevada por um período prolongado, estimulando adaptações no músculo cardíaco.

O coração passa a bombear sangue com mais eficiência, melhora a circulação e aumenta a capacidade cardiorrespiratória, um dos principais indicadores de saúde e longevidade segundo estudos científicos.

Entre as modalidades aeróbicas, a corrida é apontada por especialistas como uma das mais eficazes para proteger o coração.

Isso porque ela envolve grandes grupos musculares, exige esforço contínuo e promove melhora significativa no VO₂ máximo, indicador diretamente associado à redução da mortalidade cardiovascular.

Além disso, a corrida regular contribui para o controle da pressão arterial, redução do colesterol LDL, melhora da sensibilidade à insulina e diminuição de processos inflamatórios que favorecem o entupimento das artérias.

Esses fatores combinados reduzem significativamente o risco de doenças cardíacas ao longo dos anos.

A recomendação médica é iniciar de forma gradual, respeitando o condicionamento físico e buscando avaliação profissional, especialmente para quem é sedentário ou possui histórico cardíaco.

Para quem não pode correr, alternativas como ciclismo, natação e elíptico também oferecem benefícios semelhantes, desde que mantenham intensidade adequada e regularidade.

