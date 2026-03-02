Não é Petrópolis, nem Teresópolis: a cidade serrana pouco conhecida que é refúgio perfeito no verão
Com clima ameno, paisagens de montanha e forte influência cultural, destino capixaba virou aposta para descansar no verão
Quem quer escapar do calor intenso do verão geralmente mira destinos famosos da serra fluminense, como Petrópolis e Teresópolis.
Mas, a poucas horas do litoral, existe uma cidade ainda pouco lembrada — que surpreende pelo clima ameno, pelo visual de montanha e pela sensação de tranquilidade: Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo.
Localizada a cerca de 50 quilômetros de Vitória, a cidade atrai visitantes justamente por oferecer temperaturas mais agradáveis, além de um ritmo mais calmo, ideal para quem busca descanso.
A região é marcada por montanhas, áreas verdes e uma forte influência cultural de imigrantes, especialmente alemães, perceptível em costumes, festas e na gastronomia.
Um dos principais símbolos do município é a Pedra Azul, formação rochosa famosa por mudar de tonalidade ao longo do dia.
No entorno, o Parque Estadual da Pedra Azul é uma das atrações mais procuradas, com trilhas, mirantes e paisagens que rendem fotos de tirar o fôlego — especialmente em dias de céu limpo.
O centro da cidade também faz parte do passeio. Há clima de interior, ruas agradáveis e opções de restaurantes e cafés que valorizam pratos típicos e receitas regionais.
Para completar, eventos como a Sommerfest ajudam a reforçar a identidade cultural local e movimentam a cidade em períodos específicos do ano.
Com natureza preservada, clima serrano e fácil acesso, Domingos Martins se consolida como um refúgio certeiro para curtir o verão longe do abafamento das capitais — e sem precisar enfrentar destinos lotados.
