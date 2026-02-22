Cidade brasileira fundada em 1711 encanta com arquitetura quase intacta e atrai turistas de todo o mundo pela nostalgia

Primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, preserva 90% de sua arquitetura original e mantém vivo o cenário do Ciclo do Ouro entre igrejas barrocas e ladeiras históricas

Gabriel Dias - 22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

A menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, encravada na Serra do Espinhaço, uma cidade fundada em 1711 guarda um segredo raro: cerca de 90% de sua arquitetura original permanece preservada.

Como se tivesse congelado no auge do século XVIII, Ouro Preto mantém de pé igrejas monumentais, fachadas seculares e ruas que testemunharam riqueza, fé e conspirações.

Cada esquina revela vestígios de um passado que permanece vivo — à espera de quem esteja disposto a decifrá-lo. Não à toa, em 1980, tornou-se a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial da Unesco.

Ouro Preto é também o berço de algumas das maiores expressões do Barroco e do Rococó no Brasil. Nomes como Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) e Mestre Ataíde deixaram marcas definitivas na cidade, seja nas esculturas em pedra-sabão, seja nos tetos pintados que parecem abrir o céu sobre os visitantes.

Mas o município não vive apenas da arte sacra. Foi ali que se desenrolaram capítulos decisivos da história nacional, como a Inconfidência Mineira — movimento da elite que buscava a independência de Minas Gerais.

O roteiro pela cidade inclui paradas obrigatórias. A Igreja de São Francisco de Assis, por exemplo, é considerada obra-prima de Aleijadinho e impressiona pela fachada curva e pelo teto pintado por Mestre Ataíde.

Entre uma subida e outra, na cidade, a gastronomia surge como recompensa. O tradicional frango ao molho pardo, servido com tutu de feijão e torresmo, é um dos pratos mais emblemáticos da culinária local.

O clima é típico de altitude: verões chuvosos e invernos secos, com noites que podem registrar temperaturas próximas dos 10 °C em julho.

É justamente nesse período que o Festival de Inverno movimenta a cidade com música e teatro.

Visitar Ouro Preto é mais do que conhecer um destino turístico. É atravessar séculos em poucos passos, sob o olhar silencioso das montanhas mineiras que guardam, até hoje, o brilho e as contradições de um dos períodos mais marcantes da história brasileira.

