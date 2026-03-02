Receita de Brigadeiro para fazer de sobremesa em pouco tempo

Com poucos ingredientes e um truque simples para acertar o ponto, dá para fazer brigadeiro rápido, cremoso e com sabor de confeitaria, perfeito para matar a vontade de doce

Layne Brito - 02 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Instagram)

Poucas sobremesas despertam tanta paixão quanto o brigadeiro. Presença garantida em festas, reuniões de família ou naquele momento em que bate a vontade de doce, ele ganha ainda mais destaque quando preparado com ingredientes de qualidade e técnica correta.

Nesta versão, o diferencial está na combinação de chocolate 50% com chocolate ao leite e na adição do creme de leite, que deixa a massa mais estruturada, cremosa e com sabor equilibrado sem ficar excessivamente doce.

Ingredientes

1 lata de Leite Moça

1 caixinha de Creme de Leite

30g de Chocolate em Pó 50%

30g de Chocolate ao Leite

120g de Granulado de Chocolate ao Leite Belga

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes (exceto o granulado) e leve ao fogo alto, mexendo constantemente para evitar que grude ou queime.

O segredo está em mexer muito bem, sem parar, até atingir o ponto de enrolar, quando a massa fica mais firme, desgruda do fundo da panela e ganha consistência suficiente para modelar.

Esse ponto é essencial para garantir brigadeiros estruturados e macios por dentro.

Depois de atingir a textura ideal, transfira a massa para um pedaço de plástico filme, envolva bem e leve à geladeira por no mínimo 4 horas.

Esse descanso é fundamental para estabilizar a estrutura e facilitar na hora de enrolar.

Após gelado, modele os brigadeiros e finalize passando no granulado belga ao leite, que proporciona acabamento sofisticado e sabor ainda mais marcante.

O resultado é um brigadeiro intenso, cremoso e com textura profissional perfeito para servir como sobremesa ou impressionar em qualquer ocasião.

