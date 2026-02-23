Sobremesa Amansa Sogra: aprenda a fazer essa delícia gelada

Cremosa, geladinha e feita em minutos, essa sobremesa sem forno e sem fogão vira estrela do verão e some da travessa rapidinho

Layne Brito -
Sobremesa Amansa Sogra
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Instagram)

Se existe uma receita que faz jus ao nome, é essa. A Sobremesa Amansa Sogra ganhou fama porque é daquelas que “acalmam” qualquer clima: doce na medida, textura super cremosa e um sabor tropical que combina com dias quentes.

E o melhor: não tem mistério, não tem fogo, não tem forno  é só misturar, levar para gelar e pronto. Uma receita perfeita para quando bate a vontade de fazer algo gostoso sem estresse e sem sujeira na cozinha.

A base é simples e eficiente: leite condensado e creme de leite formam o creme, enquanto o suco de abacaxi em pó dá aquele toque azedinho e refrescante que equilibra o doce.

O coco ralado entra para deixar tudo mais encorpado, com sabor marcante e um acabamento que parece sobremesa de vitrine. É o tipo de prato que você leva para a mesa e já sabe: “não vai sobrar nada”.

Ingredientes

  • 1 caixa de leite condensado
  • 2 caixas de creme de leite
  • 1 suco em pó sabor abacaxi
  • 100 g de coco seco ralado (e um pouco mais para finalizar, se quiser)

Como fazer

Em uma tigela, coloque o leite condensado e o creme de leite e misture bem até ficar completamente homogêneo.

Em seguida, adicione o suco de abacaxi em pó e mexa novamente até incorporar. Por último, acrescente o coco ralado e misture até ficar bem uniforme.

Despeje em uma travessa, alise a superfície com uma colher e finalize com mais coco ralado por cima, se gostar.

Leve à geladeira por 4 horas para firmar e ficar bem geladinha.

O resultado é uma sobremesa prática, refrescante e cremosa perfeita para o verão e para qualquer ocasião em que você quer impressionar sem complicar.

 

